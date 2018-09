Die Verlegerin und Fotografin Inge Feltrinelli ist tot

Präsidentin eines großen Verlags

Geboren wurde Inge Feltrinelli 1930 in Essen, ihr jüdischer Vater emigrierte 1938 in die Niederlande und willigte in die Scheidung von seiner Frau ein. Inge selbst musste als "jüdischer Mischling" kurz vor Kriegsende das Gymnasium in Göttingen verlassen. Der Verlag, den sie später über Jahrzehnte prägte und dessen linke Ausrichtung sie um feministische und ökologische Themen erweiterte, ist einzigartig in der italienischen Medienlandschaft. Seit 1998 ist ihr Sohn Carlo Geschäftsführer, Feltrinelli selbst übernahm die Rolle einer "Präsidentin". Die Konzentration von Medienmacht in der Hand Berlusconis hat die Grande Dame der Verlagsbranche des Landes immer wieder scharf kritisiert.

Am Donnerstag ist Inge Feltrinelli im Alter von 87 Jahren gestorben, wie der Verlag in Mailand mitteilte. Sie sei mit ihrem innovativen Blick eine "tägliche Inspirationsquelle" für das Haus gewesen: "Wir können nicht anders, als uns an das außergewöhnliche Leben von Inge Feltrinelli angemessen zu erinnern, indem wir den Weg weitergehen, den sie einschlug", heißt es in der Mitteilung.

