Warum Vagheit in Gesetzestexten der Demokratie dienen kann

Gestern wurde das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Darin heißt es, bei mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen kommen "insbesondere schwerwiegende Maßnahmen" in Betracht, bei einem Wert über 35 "stark einschränkende" und unter 35 nur noch "einfache" Schutzmaßnahmen. Welche Maßnahmen zu welcher Kategorie gehören, bleibt offen beziehungsweise den Regierungen und Gerichten überlassen. Das klingt irgendwie konkret und abstrakt zugleich und ist der Versuch, über die Sprache einen politischen Spielraum zu sichern. Klappt das und welche Fallstricke gibt es dabei? Joana Ortmann hat mit dem Heidelberger Sprachwissenschaftler Ekkehard Felder gesprochen, der sich mit Sprache und Recht beschäftigt.

Joana Ortmann: Herr Felder, es gab viel Wirbel um dieses schnell verabschiedete Gesetz. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht die Sprache bei diesem Wirbel?

Ekkehard Felder: Sprache ist das zentrale Medium beim Regeln sozialer Verhaltensweisen. Und Sprache ist relativ konkret und zugleich relativ abstrakt. Die Menschen haben sehr oft konkrete Erwartungen, was den Regelungsbedarf und die Konkretion der Sprache angeht, aber es gibt immer eine gewisse Mehrdeutigkeit, man könnte auch sagen eine gewisse Vagheit. Das gehört zum Wesen der Sprache.

Wie kann denn – ausgehend von der Reform des Infektionsschutzgesetzes – die Sprache in rechtlichen Texten, denen eine extreme Genauigkeit unterstellt wird, für Spielräume in der Auslegung genutzt werden?

Ja, da muss man darüber nachdenken, an wen die Gesetzestexte eigentlich adressiert sind. Wir sind gerade in einem Forschungsprojekt damit beschäftigt, die Verständlichkeit von Gesetzestexten zu evaluieren und stehen auch vor der Frage: An wen sind Gesetzestexte adressiert? Nehmen Sie einen Gesetzestext aus dem Lebensmittelbereich: Das ist an den Laien, an Fachexperten ohne juristische Vorbildung und an Juristen adressiert. Das heißt, wir haben eine Mehrfach-Adressierung – verschiedene Menschen und Personengruppen mit unterschiedlichem Vorwissen. Insofern ist dann auch Vagheit nicht unbedingt ein Problem, sondern eine Chance der nachträglichen Justierung oder Feinabstimmung.

Das Interessante am neuen Infektionsschutzgesetz ist ja der Wunsch, möglichst konkret zu werden. Und darin wiederum spiegelt sich der Wunsch, dass die Entscheidungen in dieser Ausnahmesituation dann auch wirklich legitimiert sind. Das ist natürlich ein gewisses Paradox, oder?

Ein gewisses Paradox, aber auch wieder nicht, denn die Legitimation findet ja zu großen Teilen über die demokratisch legitimierten Verfahren statt und weniger über schon im Vorfeld klar definierte Inhalte. Vagheit, um das nochmal stark zu machen, ist deswegen kein Problem, weil dann je fallspezifisch, je sachverhaltsbezogen genauer die Exekutive entscheiden kann. Man darf Vagheit jetzt nicht mit Willkür gleichsetzen. Das ist in der Kritik und den Kommentaren, die ich gehört habe, mitunter eingeflüstert oder insinuiert worden. Das ist so nicht richtig, denn auch die Exekutive ist ja dann gezwungen, in Bezug auf den Gesetzestext ihre Maßnahmen wieder zu rechtfertigen. Und dann findet wieder ein Streit statt bezüglich der Maßnahmen in drei Gruppen, die Sie gerade zitiert haben. Das heißt, der Diskurs ist jetzt ja nicht zu Ende, sondern er wird permanent auf je spezifische Situationen in der Zukunft erneuert.