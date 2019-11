Ines Geipel über die "Verpittiplatschisierung" des Ostens

Und dann ist noch Ihr Vater da, mit seinen verschiedenen Heteronymen. Das heißt mit erdachten Namen, zu denen eine vollkommen neue Biografie erfunden wurde. Er war bei der Stasi und Ihr Großvater war bei den Nazis.

Beide Großväter waren bei der SS; der Vater fast 15 Jahre Agent im Westen mit acht verschiedenen Identitäten, wo man sich natürlich als Tochter auch immer mal ein bisschen überlegt: Wer war das eigentlich? Oder wie soll man sich das alles vorstellen? Unter einem großen Schweigen tauchte er dann ab in den Westen für drei, vier Wochen. Wenn die Kinder gefragt haben, wo er abgeblieben ist, dann war er auf Lehrgang und er kam natürlich immer in einem bestimmten Zustand zurück. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der das über so lange Zeit lebt, eben auch mit vielen Ängsten zu tun hatte. Also, wir sehen einen Vater, der sich ziemlich abhanden gekommen ist.

Jedes neue Regime – ob nationalsozialistisch oder kommunistisch – will immer den sogenannten "Neuen Menschen" schaffen, die Geschlechterrollen neu definieren. Für die Frau in der DDR, schreiben Sie, "waren Beruf, Kinder und Familie vorgeschrieben" und trotz der Bilder der berufstätigen zupackenden Frau war sie dann doch ein "Dauerzaungast der Macht".

Wir erzählen uns diesen Mythos "Ostfrau". Je länger die DDR zurückliegt, umso toller währen diese Frauen. Die haben eine große Leistung vollbracht, mit ihrer Dauerwerktätigkeit. Aber für mich stellt sich schon die Frage: Ist das alles? Sind das wirklich alle Fragen, die wir an dieses Modell haben? Was ist denn mit diesen Frauen, die sich diese Diktatur auch weggeschwiegen haben? Die ihre autoritären Knacker neben sich geduldet haben, die viel Gewalt in den Familien hingenommen haben, weil sie dadurch von sich ablenken konnten? Also, dieser Mythos "Ostfrau" ist für mich hoch ambivalent.

Die Frauen wie die Männer haben sich mit dem Regime abgefunden und arrangiert. Es winkten auch viele Vorteile. Also schwieg man. Man wurde zum Mitläufer, zum Komplizen, und Ihre Großmutter hat, glaube ich, bis zum Schluss Hitler verehrt.

Ja, das war die ganz große Figur. Wenn es um Honecker und Ulbricht ging, hat sie abgewunken. Hitler war der, der für sie Glanz hatte. Das war natürlich nicht ganz en vogue zu Zeiten der DDR. Aber sie hat das mit dem Mutterkreuz weggeschleppt. Sie hatte elf Kinder geboren. Wir können nicht so tun, als würden wir, wenn wir wirklich hineinschauen in die Binnenphysis des Ostens, immer diesen Hitler da hinten um die Ecke weghalten können. Mein Text fragt auch nach dem inneren Hitler, nach den Modellen und Mustern der "Generation Mauer", die meine Generation ist. Also im Grunde geht dieses Buch auch noch mal den Weg der Generationsabfolgen: Kriegskinder, Kriegsenkel. Jetzt sind wir bei den Urenkeln. Und da hoffen wir, dass sie es ein bisschen besser hinkriegen als wir in den Generationen davor – mit den Belastungen und mit dem, was wir das Autoritäre nennen.

Sie haben es bereits angesprochen: Buchenwald und dann wäre auch noch "Nackt unter Wölfen" – der Bestseller von Bruno Apitz. Damit beschäftigen Sie sich noch einmal und beschreiben, was alles in beiden Fällen verschwiegen wurde.

Wenn Sie sich den Osten hineindenken und -fühlen und mit den Ostdeutschen im Gespräch sind, merken Sie, dass dieser Buchenwald-Mythos letzten Endes nichts anderes heißt, als "Wir sind das bessere Deutschland. Wir sind die besseren Deutschen. Wir machen es richtig". Also dieses Prinzip Antifaschismus ist nach wie vor eine ziemlich dicke Lebenshaut – bei allen Fragilitäten, denen wir ausgesetzt sind. Diese Haut bleibt die Haut und an dieser Lebenshaut prallt im Grunde alles ab.

Was halten Sie von dem Diktum der "Gnade der späten Geburt"?

Das klingt erst einmal schön, fast poetisch. Aber auch bei dieser Kohl-Generation hat man so seine Fragen. Und wir sehen ja, dass gerade im Hinblick auf das extreme letzte Jahrhundert von Gnaden nicht viel dabei ist. Auch nicht bei der Generation derer, die in den 70er-Jahren im Osten geboren sind, wo man denkt, die waren Kinder, als die Mauer fiel. Aber die haben heute schwer zu kämpfen und sind eine beschädigte Generation. Ich weiß nicht, ob die heutige Generation oder die nach ´89 mehr Gnade hat. Sie hat auch einiges zu klären. Also, wir kriegen hier eine bestimmte Spur nicht los, das sehen wir gerade im Osten ziemlich deutlich.

Das wäre auch Ihre Diagnose für den Zustand des Ostens.

Ja. Wir sehen, dass Angstprojektionen eine politische Realität werden. Wir sind im Superwahljahr des Ostens. Die Stimmung ist schwer entzündlich, auch wenn es nicht jeden Tag auf den Straßen die hochkarätigen Auseinandersetzungen gibt. Aber es mulmt. Und ich finde, eine Gesellschaft, die sich so ausschweigt, in der es so mulmt, das ist keine gute Diagnose.

Sie sagen, in der es so mulmt, in der sich auch der Hass aufgestaut hat.

Wenn wir diesen langen Faden der Gewalt und auch der Verdrängung nicht ins offene Gespräch bekommen, bleibt alles in diesem Rundumschweigen in einer ewig verschlossenen Gesellschaft, wie der Osten es war. Es ist immer nur eine Frage der äußeren Aufladungen, wie sich der Hass letztendlich zeigt und entlädt – und in dem Sinne auch strategisch, politisch aufgebaut werden kann. Der Osten ist im Moment einfach ein politisches Experimentierfeld. Wie in der Petrischale haben wir alles ein bisschen kondensierter – auch diesen langen Faden der Diktatur. Und das, glaube ich, können wir uns nicht so richtig wegblinzeln.

Sind Schriftsteller die besseren Historiker?

Zumindest glaube ich, können sie in der Tiefe der Gesellschaft etwas sehen, vielleicht durch ihre Sprache auch möglicherweise zum Thema machen und auflösen. Wir haben viele knallharte Sachbücher, wenn es um das Rechte im Osten geht. Ich glaube, dass es die Möglichkeit der Literatur ist, im binnen-familiären Raum anzurühren, Dinge zum Sprechen zu bringen. Und das ist ein Potenzial. Vielleicht sind sie im Moment die notwendigeren Stimmen.