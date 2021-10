Indischer Verkehrsminister will Auto-Hupen durch Musik ersetzen

Er ist genervt vom berüchtigten Verkehrschaos, vor allem vom Lärm, der damit verbunden ist: Jetzt will der indische Verkehrsminister durchgreifen. Laut "The Hindu" sagte er am Montag bei der Einweihung eines Autobahnabschnitts bei Nashik in der Nähe von Mumbai, er bereite ein Gesetz vor, demzufolge das herkömmliche Hupen abgeschafft werden soll. Künftig sollen sich Autos mit dem Klang traditioneller indischer Instrumente bemerkbar machen. Das soll ausdrücklich auch für Einsatzfahrzeuge gelten: "Ich habe heute morgen im indischen Radio ein Thema gehört. Ich überlege, diese Tonfolge für Krankenwagen vorzuschreiben, damit sich die Leute wohlfühlen. Es ist so ärgerlich, das Martinshorn in voller Lautstärke zu hören, vor allem, wenn Minister vorbeifahren. Auch das schädigt die Ohren."

Bedenkliche Messwerte in indischen Großstädten

Nitin Gadkari nannte die Flöte, die Tabla, ein traditionelles Schlaginstrument, die Geige, die Mundorgel und das Harmonium als denkbare Klangpalette. Lärmmessungen in verschiedenen indischen Großstädten hatten tatsächlich bedenkliche Werte ergeben, und das, obwohl die indischen Gesetze Höchstgrenzen von 55 Dezibel tagsüber und 45 Dezibel in der Nacht vorschreiben. Der Verkehrsminister selbst will angeordnet haben, dass seine Begleitfahrzeuge ihre Sirenen abschalten.

Die elektrische Autohupe wurde von der Firma Bosch erstmals am 12. April 1914 zum Patent angemeldet, seit 1921 ist das Klang-Prinzip der "gedeckten Orgelpfeifen" üblich. Weil sie am oberen Ende verschlossen sind, klingen sie tiefer als offene. An diesem Sound hat sich seitdem wenig geändert, auch, wenn inzwischen elektrische Membrane die Fanfaren erzeugen.