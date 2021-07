Indigener Schauspieler Saginaw Grant mit 85 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler Saginaw Grant, ein Medizinmann des indigenen Stammes "Sac & Fox", ist tot. Grant, der unter anderem an der Seite von Johnny Depp in "Lone Ranger" mitspielte, sei am Mittwoch in Hollywood im Schlaf gestorben, teilte seine Sprecherin Lani Carmichael am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 85 Jahre alt. In Deutschland war Grant 1988 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg neben Winnetou-Darsteller Pierre Brice aufgetreten. In "Winnetou der Apache" spielte er einen Medizinmann.

Die eigene Kultur weitergeben

Geboren wurde Grant in Oklahoma, er wuchs mit den Traditionen seiner indigenen Herkunft auf, sein Großvater war Medizinmann. Er arbeitete in unterschiedlichen Berufen, in den 1980er-Jahren war Saginaw Grant zunächst in Werbespots zu sehen, später trat er dann in TV- und Filmproduktionen auf. In der TV-Serie "The Young Indiana Jones Chronicles", die Abenteuer aus der Jugendzeit des fiktiven Archäologen Henry Jones erzählt, stand er mit Harrison Ford vor der Kamera, mit Anthony Hopkins drehte er den Abenteuerfilm "Mit Herz und Hand" (2005), mit Johnny Depp den Western "Lone Ranger" (2013). Er war auch in den TV-Serien "Go West" und "Breaking Bad" zu sehen.

Er habe seinen Beruf als Schauspieler geliebt und noch bis ins hohe Alter kleine Rollen gespielt, sagte seine Sprecherin Carmichael. Er sei sehr stolz darauf gewesen, seine indianische Kultur durch Filme und als Redner zu teilen, hieß es auf Grants Facebookseite.

Veteran der US Marines

Die Seite nativenewsonline zitiert Grant in ihrer Würdigung zu seinem Tod mit den Worten, man solle jedem Menschen, unabhängig von seiner Hautfarbe und seinem Glauben Respekt entgegenbringen: "Wir sind alle Menschen. Wir alle haben Gefühle. Wir alle wissen, was falsch und was richtig ist." Besonders wichtig war Grant, dass Kinder die Traditionen ihrer Vorfahren kennenlernen: "Jede Nation, jedes Volk muss seine Traditionen bewahren, um sich daran zu erinnern, wer man ist. Und stolz darauf zu sein."

Grant, der für die US Marines im Korea-Krieg gekämpft hatte, engagierte sich auch in dieser Rolle. Es sei ihm wichtig gewesen, dass amerikanische Ureinwohner als Veteranen anerkannt würden, deshalb habe er über viele Jahre an landesweiten Treffen indigener Veteranen teilgenommen, zitiert die "Marine Corps Times" den Organisator dieser Treffen auf Twitter.