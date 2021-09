Indigene Kunst: Mexiko will Versteigerung in München verhindern

Nicht zum ersten Mal versucht Mexiko, eine Auktion von Kunstgegenständen aus der Zeit vor der "Entdeckung" Amerikas durch Kolumbus (1492) zu unterbinden. Jetzt traf es ein Münchner Unternehmen. Wie der mexikanische Botschafter in Deutschland, Francisco Quiroga, per Twitter verkündete, schrieb er am 9. September einen geharnischten Brief an die Inhaberin von "Gerhard Hirsch Nachfolger" in der Münchner Prannerstraße, Francisca Barnheim.

Darin heißt es, "normalerweise" kämen die meisten mittelamerikanischen Objekte aus der Epoche der Maja- und Azteken-Kultur, die auf dem Kunstmarkt im Umlauf sind, aus "illegalen Quellen". Die "Kommerzialisierung" reiße solche Kostbarkeiten aus ihrem historischen Zusammenhang.

Mexikos Botschaft: "Illegal aus Mexiko gestohlener Gegenstand"

"Seit 1934 verbietet die mexikanische Gesetzgebung die Ausfuhr nationaler archäologischer Schätze", so der Botschafter: "Wenn ein Stück im Ausland keine Exportzertifikate hat, wird davon ausgegangen, dass es sich um einen gestohlenen und illegal aus Mexiko gestohlenen Gegenstand handelt." Ein Gutachten des Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) habe kürzlich gezeigt, dass 61 Prozent aller weltweit gehandelten präkolumbianischen Objekte aus dubiosen Quellen kommen.

In einem weiteren Brief der Kulturministerin Alejandra Frausto heißt es, das INAH habe den Münchner Auktionskatalog überprüft und dort 74 Stücke identifiziert, die "Eigentum der mexikanischen Nation" seien. Die Veräußerung der Objekte sei daher strafbar.