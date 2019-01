Inderinnen schleichen sich heimlich in Hindu-Tempel

Wie indische Medien berichteten, gelang es zwei Besucherinnen in Begleitung von Polizisten, eine Menge extremistischer Hindus zu umgehen, die seit Wochen den Sabarimala-Tempel in Kerala in eine Festung verwandelt haben und Frauen zurückhalten. Sie wehren sich gegen die Aufhebung des Besuchsverbots für Frauen durch das Oberste Gericht des Landes.

Keuschheit des Tempelgottes Ayyappa bedroht

Im September hatte das höchste Gericht Indiens das bisherige Besuchsverbot für Frauen mit Verweis auf den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung gekippt. Die beiden Frauen sind nun die ersten seit dem umstrittenen Urteil, denen es tatsächlich gelang, den Tempel zu betreten. Der Tradition nach durften Frauen im menstruationsfähigen Alter zwischen 10 und 50 Jahren das Heiligtum Sabarimala nicht betreten. Hindu-Aktivisten argumentieren, gebärfähige Frauen seien unrein und die Keuschheit des Tempelgottes Ayyappa sei von der Verfassung geschützt.

Priester nehmen "Reinigungsritual" des Tempels vor

Kurz nach Bekanntwerden der Aktion ordnete der oberste Priester die Schließung des Tempels an, um ein "Reinigungsritual" vorzunehmen. Nach einer Stunde wurde er wieder geöffnet.