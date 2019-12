"In Wirklichkeit ist es ja oft so, dass alle die Klappe halten"

Die Frauen in Ihrem Film geben dem Druck alle nach. Die Schauspielerin, das Model, sogar die Mutter des Models – und Sie als Filmemacherinnen auch.

Leonie Stade: Man hätte natürlich den Film auch anders gestalten können. Als die Geschichte von der einen, one in the million, die sagt: Nee, ich mache das jetzt gerade nicht. Das wäre die Machart gewesen, die aber das Gleiche erzählt. In unseren Realitäten, in der Mode, im Schauspiel, haben Annika und ich dieses Thema oft erfahren und wir haben es als drastischer und ein bisschen radikaler empfunden, und vielleicht auch als etwas, was mehr Aufmerksamkeit erzeugt, wenn wir nicht das positive Beispiel zeigen. Sondern die Frauen, die dem Druck nachgeben. So dass die Fragen entstehen: Möchte ich das für mich? Gibt es für mich solche Situationen? Wie könnte ich damit anders umgehen?

Beim Anschauen des Films vergeht einem natürlich die Lust auf die Glamour-Welt. Wie ging Ihnen das - es ist ja Ihre Welt?

Annika Blendl: Hm - man kann es nicht so allgemein sagen. Es gibt natürlich auch tolle Momente, und tatsächlich sind wir in dieser Wirklichkeit nicht gefangen - wir haben es ja erkannt und deswegen konnten wir es auch darstellen. Ich sehe mich nicht in diesen Verhängnissen, ich würde eben nicht sagen "naja, dann mach ich’s …" - Mir ist aber noch etwas anderes wichtig, nämlich die Altersdiskriminierung von Schauspielerinnen, von der wir auch erzählen: Frauen über 40 kommen eigentlich nicht mehr vor. Ich hatte schon Männer als Spielpartner, die waren 60, und ich war dann die 30jährige Ehefrau. Umgekehrt würde das eine heftige Reaktion hervorrufen – eine Oma mit dem jungen Typen! … man erwähnt dann zwar immer Iris Berben, weil die noch spielt. Aber alle anderen müssen eigentlich vom Bildschirm weg.