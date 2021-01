"In Therapie": So traumatisierte der Bataclan-Terror Frankreich

Dienstag, 17. November 2015, 10 Uhr morgens. Es ist der erste Termin von Dr. Philippe Dayan in seiner Pariser Praxis. Der Elitepolizist Adel hadert seit seinen grausamen Erlebnissen nach dem Attentat im Bataclan mit seiner Identität – als Polizist mit marokkanischen Vorfahren und arabisch klingendem Namen.

Schlafraubend: die Totenstille im Bataclan

Der Polizist hält gar nichts von der Seelenklempnerei und wie alle Figuren in dieser Serie fürchtet Adel nichts mehr als den Kontrollverlust. Die Bilder aus der Nacht im Bataclan rauben ihm den Schlaf. Und so streift er hilflos durch die Praxis des Psychoanalytikers Dayan. "Als wir angekommen sind, war es mucksmäuschenstill in dem Saal. Nicht ein Schuss. Nicht ein Schrei... Absolute Totenstille" erinnert er sich in seiner Sitzung. "Man hat nur die Handys klingeln hören. Hunderte Handys haben geklingelt.“

In der Arte-Serie "In Therapie" finden alle Sitzungen des Psychoanalytikers Philippe Dayan unmittelbar nach den Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015 statt. Basierend auf dem israelischen Serienhit "BeTipul" von 2005 haben die beiden französischen Regisseure Éric Toledano und Olivier Nakache die Geschichten eines Therapeuten und seiner Patientinnen und Patienten in ihre Heimat übersetzt.