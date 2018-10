In Tegernsee startet das 16. Bergfilm-Festival

Thomas Huber, Extremkletterer aus Berchtesgaden, war 2017 im Himalaja unterwegs. Am Cerro Kishtwar, einem 6.155 Meter hohen Giganten aus Granit und Eis, gelang ihm und seinen beiden Schweizer Freunden Stephan Siegrist und Julian Zanker eine Erstbegehung. Die extrem steile, teils überhängende Nordwestwand machte es den Alpin-Profis schwer. Thomas Huber gibt zu, die Schwierigkeit unterschätzt zu haben: "Wir hatten zu wenig Proviant dabei, waren zu langsam."

Der Film lässt den Zuschauer hautnah dabei sein

Das Kletter-Trio motiviert sich gegenseitig. Und hält durch. Trotz eisiger Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. "Reiss di zsamm! Geduldsprobe am Cerro Kishtwar" lautet dann auch der Titel des Streifens. Er feiert beim Bergfilmfestival in Tegernsee seine Uraufführung. Die Fans von Thomas Huber und seinem Bruder Alexander dürfen sich freuen, sagt Festival-Leiter Michael Pause: "Wir haben in diesem Jahr ein kleines Huber-Buam-Festival." Neben der Weltpremiere werde auch die Produktion "100 Jahre Huber Buam" zu sehen sein. Die Besucher können aus einem spannenden Film- Angebot wählen: Rund 188 Filme aus 15 Ländern wurden eingereicht. Rund 90 davon sind im Programm zu sehen.

Retrospektive über Bergfilmpionier Norman Dyhrenfurth

Großes Kino liefert eine Retrospektive über den Bergsteiger und Bergfilmpionier Norman Dyhrenfurth. 1963 gelang es ihm, die ersten Amerikaner in einer Expedition auf den Everest zu bringen. Mit seiner Kamera erreichte Dyhrenfurth eine Höhe von 8.700 Metern. Der Sprecher seines Dokumentarfilms war damals übrigens der berühmte Regisseur und Schauspieler Orson Welles.

Bergwanderungen und Ballonfahrten als Begleitprogramm

Auch abseits der Leinwand gibt es viel zu entdecken: Bergwanderungen auf die Tegernseer Gipfel, Ballonfahrten oder Tandem-Gleitschirmflüge. Am Ende des Festivals wird eine Fach-Jury die besten Filme prämieren - und auch das Publikum darf mit abstimmen. Mit mehr als 5.000 Zuschauern und mehr als 100 eingereichten Filmen wächst das Festival von Jahr zu Jahr.