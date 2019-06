In "Sunset" erweitert László Nemes die Grenzen des Filmischen

Inspiriert von Caspar David Friedrichs Gemälden

László Nemes möchte die Grenzen des Filmischen erweitern. Er hat einen experimentellen Kostümfilm gedreht, inszeniert einen hypnotischen Bewusstseinsstrom mit Iris als Projektionsfigur, vergleichbar den Rückenfiguren in den Gemälden von Caspar David Friedrich. "Ich liebe Friedrich und schaue mir oft seine Bilder an. Ich habe gehört, auch Samuel Beckett war inspiriert von ihm. Er soll sein Theaterstück 'Warten auf Godot' geschrieben haben mit der Idee dieses Bildes der zwei Männer in der Dunkelheit neben einem Baum."

Der Zuschauer soll sich in "Sunset" verloren fühlen wie die mit Iris umherirrende Kamera. So öffnen sich Assoziationsräume. Das ist so außergewöhnlich wie vielschichtig. Darauf muss man sich als Zuschauer einlassen wollen, sonst kann einem dieses auf Zelluloid gedrehte Meisterwerk auch schnell hermetisch und anstrengend erscheinen.