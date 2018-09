In Salzburg verursacht "Wiener Blut" garantiert keine Thrombose

Europäische Gipfeltreffen sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher gerieten sie lang und festlich, heute sind sie kurz und lästig. So sehen es jedenfalls die Salzburger, die sich gerade von tagelangen Straßenabsperrungen, Scharfschützen und anderen Sicherheitsmaßnahmen erholen. Dabei dauerte die Beratung der Regierungschefs ganze zwei Tage. Vermutlich wird darüber nie eine Operette geschrieben, ganz im Gegensatz zum Wiener Kongress, der immerhin neun Monate in Anspruch nahm. Da war aber auch noch Zeit für ganz private Grenzverschiebungen.

Intelligentes Vergnügen ohne neue Noten

Drei Frauen hält der Diplomat Balduin Graf Zedlau im "Wiener Blut" gleichzeitig bei Laune und überfordert ist er damit erst, als sein Premierminister eintrifft und für Unruhe sorgt. Wenn das so zeitgemäß und unterhaltsam wie am Salzburger Landestheater inszeniert wird, ist selbst dieses etwas betuliche Alterswerk von Johann Strauss ein intelligentes Vergnügen. Neue Noten hat der Meister der Operette dafür ja gar nicht geschrieben, er war nämlich damals schon 73, also bediente sich der findige Wiener Musikunternehmer Franz Jauner 1899 einfach am vorhandenen Material und zimmerte daraus ein neues Stück.

Zwischen Champagner und Sliwowitz

Regisseur Marco Dott machte daraus einen herrlich morbiden Schwank auf die österreichische Befindlichkeit der Gegenwart: Nur Ärger mit dem EU-Gipfel, nur Frust mit der Regierung, nur Stress mit den Frauen, nur Zoff mit dem Chef, nur Suff an der Würstel-Laube. Und wer mal alles hinter sich lassen will, der kommt garantiert nicht weiter als bis Hietzing - das liegt bei Wien, aber gemeint ist natürlich die Vorstadt in jedem von uns. Ausstatter Christian Floeren hatte ein Ketten-Karussell des Lebens entworfen, davor hat ein Gartenhaus Platz, ein Ballsaal, eine öffentliche Bedürfnisanstalt und ein Stehimbiss. Alle Personen schwanken zwischen Abendkleid und Lederimitat, Champagner und Sliwowitz, Aufstieg und Absturz.