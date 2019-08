In Regensburg beginnt die Herbstdult

Mit dem Fassanstich um 18 Uhr im Festzelt Glöckl durch Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) beginnt am Freitagabend die diesjährige Regensburger Herbstdult. Bereits vorab können Dultfans aber schon die Fahrgeschäfte nutzen, von 16 bis 17 Uhr sogar nur für einen Euro pro Fahrt.

Um 22 Uhr gibt es das Eröffnungsfeuerwerk

Das Angebot reicht vom Riesenrad über Achterbahn, Hochgeschwindigkeitskarusselle bis zur Geisterbahn. Aber auch für Kinder stehen Fahrgeschäfte bereit, zudem gibt es Familientage mit reduzierten Eintritts- und Fahrpreisen am 28. August und 4. September.

Weiterer Höhepunkt des ersten Tages ist dann um 22 Uhr das Eröffnungsfeuerwerk. Aber auch am Sonntag gibt es ein besonderes Schmankerl, sagt Michael Hahn, einer der Festwirte.

"Am Sonntagabend sorgt die Festkapelle Regensburg für beste Stimmung. Was uns ganz besonders freut ist, dass der Blasmusik-Marathon zu uns nach Hause kehrt. Es wird alles gespendet zugunsten der Lebenshilfe." Michael Hahn, Festwirt

Den Blasmusik-Marathon veranstaltet die Gruppe "Blas-Brothers". Das Geld, das die Musiker auf ihrer Tour - unter anderem durch Tschechien - gesammelt haben, wird der Lebenshilfe gespendet. Der Marathon dient nämlich auch einem guten Zweck. Auch für die Restaurierung des Regensburger Bruckmandls wurde bereits einmal gesammelt.

Warendult zieht Besucher an

Für das leibliche Wohl auf der Regensburger Herbstdult wird in zwei Festzelten gesorgt, verschiedene Bands spielen in den Zelten Volksmusik und Rock bis hin zu aktuellen Hits. Neben dem Jahrmarkttreiben zieht auch die Warendult Besucher an. An den Verkaufsständen werden die unterschiedlichsten Waren angeboten - unter anderem Kleidung, Textilien und Haushaltswaren.

Die Herbstdult dauert in diesem Jahr bis zum 8. September. Die Maß Bier kostet zwischen 9,45 Euro und 9,75 Euro.

Traditioneller Rosstag in Bad Kötzting

Tausende von Zuschauern werden am kommenden Sonntag wieder zum traditionellen "Kötztinger Rosstag" in Bad Kötzting erwartet. "Rosserer" aus dem ganzen Bayerischen Wald treffen sich an diesem Tag, der heuer zum 31. Mal von der örtlichen Züchtergemeinschaft für Kaltblut-und Haflingerpferde ausgerichtet wird.

Höhepunkt ist der große Festzug am Sonntag ab 13.30 Uhr. Rund 440 Reit-und Zugpferde, außerdem 155 Wagen ziehen durch die Stadt. Der Festzug erinnert an den Einsatz von Pferden als vierbeinige Helfer in der Land-und Forstwirtschaft und an die Traditionen der Fuhrleute. Deshalb gibt es auch alte landwirtschaftliche Maschinen zu sehen - vom Dreschwagen bis zum Gabelwender. Außerdem werden auf vielen Wagen alte Handwerksberufe wie Kirmzäuner, Holzschuhmacher oder Sattler dargestellt. Auch ein ganzes Lagholzfuhrwerk ist mit dabei.

Spielmannszüge und Kapellen begleiten den Festzug musikalisch. Im Anschluss daran gibt es ein Hallenfest in der Lindnerbräu-Festhalle. Dort wird auch am Samstagabend schon gefeiert. In und um Bad Kötzting leben viele Pferdeliebhaber und Züchter, schon wegen des alljährlich dort stattfindenden Pfingstritts mit rund 900 Reitern.