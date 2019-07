In "Radio Activity" verzaubert eine Moderatorin eine Stadt

Nora, die Hauptfigur, in Karin Kalisas neuem Roman, ist verzweifelt. Ihre Mutter ist verstorben und die Trauer allgegenwärtig. In dieser Situation entschließt sich die junge Frau, auf eigene Faust einen kleinen Radiosender ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit zwei Freunden entwirft Nora ein Programm, das in ihrer Heimatstadt, einem Hafenort in Norddeutschland, auf große Begeisterung stößt. Die Radiomacher begleiten Frühaufsteher am Morgen und versüßen den Schlaflosen die Nacht. Zudem unterhalten sie nicht nur. Sie vermögen es auch, ihren Hörern immer wieder Kraft und Trost zu spenden.

Es geht Karin Kalisa gerade um diese Dimension des Mediums: "Ich glaube das Radio ist etwas, was tatsächlich vielen Menschen über schwierige Phasen hinweg geholfen hat und ich glaube, es hat diese Funktion auch noch nicht gänzlich verloren und das ist etwas, was ich am Radio sehr, sehr mag", sagt Karin Kalisa.

Rache on air

Am Anfang des Romans steht die Geschichte einer Rückkehr: Nora lebt eigentlich in den USA und will dort eine Karriere als Ballerina beginnen. Als ihre Mutter erkrankt, kehrt sie überstürzt nach Deutschland zurück und begleitet die sterbende Frau in ihren letzten Lebenswochen. Erst einmal erfährt man allerdings sehr wenig über diese Zeit: Sehr abrupt springt Karin Kalisas Roman nach vorne, geradewegs in Noras Zeit der Trauer hinein. Und bald erfährt man, dass die Gründung des Senders mit einer bestimmten Intention verbunden ist: Die Mutter wurde in der Kindheit Opfer von sexuellem Missbrauch. Nora wiederum ist entschlossen, den Schuldigen öffentlich an den Pranger zu stellen und die Mutter on air zu rächen.

Der erste Teil von "Radio Activity" wirkt trotz ernster Themen wie eine nette und leicht märchenhafte Geschichte. Nora scheint die geborene Radiomoderatorin zu sein, ihre Stimme versetzt die Stadt fast in eine Art Trance.

Verletzungen, die niemals heilen konnten

Später dann aber gewinnt der Roman an Tiefe. Karin Kalisa beschreibt eindringlich und bewegend die letzten gemeinsamen Wochen von Mutter und Tochter, die vielen Gespräche am Krankenbett, in deren Verlauf der weit zurückliegende sexuelle Missbrauch mehr und mehr zum Thema wird.