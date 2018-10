In Korinth stapelt sich Plunder: Cherubinis "Medea" in Berlin

Nervtötende Redseligkeit Medeas

Dieser Eindruck bestätigte sich auch bei der gestrigen, hochkarätig besetzten Premiere an der Berliner Staatsoper. An Generalmusikdirektor Daniel Barenboim lag es freilich nicht, dass über weite Strecken Langeweile aufkam. Ganz im Gegenteil, er befeuerte die Staatskapelle so emsig und mit so viel Körpereinsatz, dass diese "Medea" als Tongemälde so aufwühlend wie unterhaltsam war. Cherubini verstand, seine Zuhörer mit Donner und Blitz zu beeindrucken, komponierte Wut und Verzweiflung durchaus packend. Das Problem sind einerseits die gesprochenen, völlig blutleeren Dialoge, andererseits die geradezu nervtötende Redseligkeit der Hauptfigur: Medea muss seitenlange Arien weg singen, all ihre Emotionen erklären statt spielen, auch sämtliche Stimmungswechsel wortreich erläutern, während sämtliche Nebenrollen nur Stichwortgeber sind, auch Jason, der Held, dem sie das berühmte Goldene Vlies verschafft hat, auf das er seine weitere Karriere aufbaut.