"The Power Of The Dog" entlarvt den toxischen Machismo

Ja, diese Bilder atmen Weite. Wie sich das für einen Western gehört. Cinemascope. Aufnahmen von Prärien mit magischen Bergformationen am Horizont. Einsame Siedlungen in wilder Natur.

"The Power Of The Dog" beginnt Anfang der 1920er Jahre mit Szenen eines Viehtriebs, wie man das aus klassischen Western kennt. Dann machen die Cowboys Rast in einer Kneipe, die etwas bietet, was die rauen Männer irritiert: eine gewisse Form von Kultiviertheit. Schön gedeckte Tische, auf denen sogar Blumen stehen. Papierblumen, die ausschauen, als wären sie echt. Kunstvoll hat sie der Sohn der Wirtin und Köchin Rose gebastelt, Peter, ein sehr feminin wirkender junger Mann, der während des Essens von Phil, dem zweiten Protagonisten des Films, verhöhnt und veräppelt wird: Als ein wahrer Cowboy-Macho zündet der eine der Papierblumen vor Peters Augen an - die beiden werden später wieder aufeinandertreffen.

Wie ein Junge zum Mann wird – das ist ein Motiv, das in manchen Western variiert wurde. Immer mit demselben Ziel: Am Ende kommt ein Cowboy oder Rancher heraus. Einer, der sich behaupten, wehren, für Schutz sorgen kann. Einer, den Frauen dafür lieben. Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion stellt dieses längst überholte Prinzip der Männlichkeit auf den Kopf, und tut das in ihrem neuen Film nicht, indem sie – vielleicht naheliegend – ein Mädchen zur wehrhaften Frau werden ließe, nein, sie wählt einen anderen Weg und erforscht die femininen Seiten von Männern, unterhöhlt deren Virilität, legt Machoseelen bloß.

Rollenbilder und Geschlechterklischees

Phils eher bürgerlich orientierter Bruder George verliebt sich in die Wirtin Rose, die zu Beginn des Films auftaucht, gespielt von Kirsten Dunst. Er heiratet sie. Mit ihrem Sohn zieht sie auf die große Ranch der beiden Brüder in Montana – und so treffen sich Phil und der feminine Peter wieder.

Psychologisch spannend und psychologisch komplex dekonstruiert Jane Campion in "The Power Of The Dog" Rollenbilder und Geschlechterklischees.

Harter Kerl und sanfter Sohn

Benedict Cumberbatch spielt Oscar-reif den harten Cowboy Phil. Er leidet unter seiner selbstauferlegten Männlichkeit, unterdrückt homoerotische Neigungen und gibt den abgebrühten Kerl, der er nicht ist.

"So entstehen große Probleme, nicht nur für den Menschen, der sich selbst nicht so zeigen kann, wie er es eigentlich möchte, sondern auch für seine Umgebung. Das ist toxische Männlichkeit, die alles vergiftet, nicht nur in Bezug auf die eigene Sexualität", sagt Cumberbatch im Interview.

Das Gegenbild zu Phil ist der schüchtern und unsicher wirkende Peter, der aber mit großer innerer Kraft unbeirrt seinen Weg geht. Ihn spielt der ebenfalls beeindruckende Kodi Smit-McPhee, der auch außerhalb seines Schauspiels Schwierigkeiten mit Männlichkeitsidealen hatte: "Ich bin ein sehr femininer Typ – und versuche das nicht zu verstecken, sondern es für meinen Beruf kreativ zu nutzen. Im Leben, vor allem während meiner Schulzeit, war das oft ein Problem – ich musste erst lernen, mich so zu nehmen, wie ich bin."

Die Spannung hält Jane Campion bis zum Schluss – auch dank der kongenialen Filmmusik von Radiohead-Gitarrist Johnny Greenwood und der fantastischen Filmbilder der australischen Kamerafrau Ari Wegner. Großes Kino. Den Titel des Films darf man hier nicht erklären – das würde zu viel über den Ausgang der Geschichte verraten.