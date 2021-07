In eigener Sache: Trauer um Pater Bernd Hagenkord

Journalist, Jesuit und Redaktionsleiter bei Radio Vatikan – geht das überhaupt? Bernd Hagenkord hat einen Weg gefunden zwischen journalistischer Distanz und Loyalität zu Papst und Kirche. Das bedeutet nicht, dass Hagenkord alles kritiklos gut fand, was die Päpste, über die er berichtete, machten und sagten. Das bedeutet aber auch nicht, dass er in den Chor der zahlreichen Kirchenkritiker einfach so miteinstimmte.

Kritisch und loyal - der Kirchen-Erklärer

"Da bin ich altmodisch", sagte er in einem langen Gespräch mit dem SWR, "ich glaube, dass Meinung nicht das wichtigste im Journalismus ist". Er wollte "erklären, verständlich machen", damit sich Menschen selbst eine Meinung bilden konnten. Und so wurde Bernd Hagenkord einer unserer gefragtesten Gesprächspartner, wenn es darum ging, Kirche und Papst zu erklären. Immer wenn es schwierig wurde, haben wir ihn um seine Einschätzung gebeten. Oder wenn etwas Wichtiges passiert ist, zum Beispiel 2013 nach dem überraschenden Rücktritt von Papst Benedikt XVI. war Pater Bernd Hagenkord von Radio Vatikan unser erster Interviewpartner.

Geistlicher Begleiter bei Synodalen Weg

Er selbst verstand sich als Übersetzer. Wie passend: Die deutsche Übersetzung des letzten Buches von Papst Franziskus stammte aus seiner Feder. Diese Fähigkeit zu vermitteln, haben auch andere entdeckt. Der "Synodale Weg", bei dem Bischöfe und Kirchenbasis über Reformen diskutierten, wählte den Jesuiten zum geistlichen Begleiter. Da war er gerade nach zehn Jahren in Rom nach München zurückgekehrt, wo er neben seinem Amt als Leiter des Berchmanskollegs am Englischen Garten, noch genügend Energie hatte für andere Aufgaben. Er wurde auch einer der Autoren der "Gedanken zum Tag" in Bayern 1 und Bayern 2. Er entwickelte gemeinsam mit der katholischen Journalistenschule ifp den Studiengang "Fachjournalist/in Religion".

Theologe, Priester, Seelsorger und immer: Journalist

Auch Bernd Hagenkord wollte immer Journalist werden, er hat in Gießen Geschichte studiert. Gleichzeitig hat ihn das Ordensleben immer fasziniert. Um diese "Faszination loszuwerden", hat er sich den Jesuitenorden näher angesehen. "Und je länger ich dabeiblieb, umso mehr habe ich festgestellt: Das ist meins, so will ich leben." Bernd Hagenkord studierte Theologie, wurde Priester und arbeitete zunächst als Jugendseelsorger in Hamburg. Im November 2009 wurde er Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan und fand so wieder zurück zu seiner alten Leidenschaft, zum Journalismus. Was für ein Glück für uns Kolleginnen und Kollegen, die von seinem Wissen profitierten und seiner Lust zu erklären schamlos ausnutzten. Wenn wir Skandale witterten, sagte er erstmal "Moin!" und beantwortete dann unaufgeregt alle Fragen.

Nicht nur Journalist sondern auch Menschenfreund

Nicht nur als Journalist wird Bernd Hagenkord fehlen. In seiner Kirche und auch im Leben vieler Menschen hinterlässt er eine Lücke. Er war keiner, der spurlos an einem vorüberging, mit seinem feinsinnigen wie humorvollen, tiefgründigen und auch ein bisschen unergründlichen Wesen. Er war einer, der zuhören konnte. In der Begegnung mit anderen Menschen sah er seine Berufung: "Ich glaube, dass sich mir Wege öffnen in dieser Welt mit anderen Menschen, die unglaublich erfüllt sein können", sagte er 2014 im Gespräch mit dem BR und, dass er immer die Menschen um sich herum liebe. "Ich finde die Welt spannend, ich finde das Leben spannend. Mich interessieren andere Menschen wahnsinnig. Und wenn ich nicht unter Druck stehe und locker bin und Zeit habe, dann liebe ich einfach alles um mich herum und freue mich, dass es das alles gibt." Bernd Hagenkord war ein Menschenfreund, einer der das Leben liebte, einer der viel zu früh gehen musste, aber vieles hinterlässt.