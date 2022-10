"In drei Monaten Revolution": Russlands Experten verzweifelt

Für den russischen Militärexperten und Vizepräsidenten der Akademie für geopolitische Angelegenheiten in Moskau, Konstantin Siwkow, geht gerade die Welt unter. Aufgrund der desaströsen Verfassung der Armee und den nicht enden wollenden "Umstrukturierungen", wie von Putins Verteidigungsministerium Rückzüge offiziell genannt werden, sieht der Fachmann nur noch drei Optionen auf Moskau zukommen, von denen die erste einigermaßen unrealistisch ist: Die Ukraine könnte sich entscheiden, auf Druck der USA aufzugeben, so Siwkow, der davon aber wohl selbst nicht so recht überzeugt ist. Die zweite Möglichkeit sei ein Vernichtungsfeldzug Russlands mit Flächenbombardements, um die gesamte Infrastruktur der Ukraine zu vernichten.

"Katastrophale Fehler der russischen Führung"

Und dann gebe es noch die dritte Variante, wonach alles so weitergehe wie bisher: "Die Mobilmachung ist im Gange. Diese Mobilisierung wird es nicht ermöglichen, irgendetwas an der bestehenden Art der Kriegsführung zu ändern. Es wird nichts ändern, außer dass sie zusätzliche Opfer bringen wird. Infolgedessen betone ich nach meinen Prognosen in zwei oder drei Monaten unter Beibehaltung der bestehenden Trends, dass in Russland eine Revolution stattfindet."

Mit seiner Verzweiflung steht Siwkow keineswegs allein da. Auch der dem Kreml ergebene Politologe Sergej Markow glaubt mittelfristig nicht mehr an eine Besserung der Lage: "Die ukrainische Armee rückt wirklich vor. Das ist auf die katastrophalen Fehler der russischen Führung zurückzuführen, die die notwendige Mobilisierung nicht durchgeführt hat, die natürlich bereits im März hätte durchgeführt werden sollen, als klar war, dass sich die Kämpfe stark verlangsamt hatten." Eine Wende zum Besseren werde es auch durch die Mobilisierung nicht geben, weil die USA das in jedem Fall verhindern würden, notfalls mit dem Einsatz von örtlich begrenzten, "schmutzigen" Kernwaffen. Dieser surreale Fatalismus ist nicht gerade ein Indiz für Kampfesmut.

"Zusammenbruch des Landes"

Der in Lettland geborene Dichter und ehemalige Film- und Fernsehproduzent Wadim Awwa, ebenfalls kremlnah, lässt seinem Frust über die verfahrene Lage in einem Essay freien Lauf: "Da das 'System' keine einzige verantwortliche Person hat, versteht die Gesellschaft weder, wie gravierend die Mängel sind, noch die Bemühungen der Führung, sie zu beseitigen, und darüber hinaus, wer diese Führung eigentlich ist, wissen wir auch nicht." Der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums erzähle täglich wie ein "standhafter Zinnsoldat" uninteressante Dinge.

Offenbar fühle sich niemand mehr an der Spitze verantwortlich. Wenn überhaupt, müsse die gesamte Gesellschaft mobilisiert werden: "Nennen Sie mir jetzt den Namen einer politischen Kraft in Russland oder eines Politikers, der dazu in der Lage ist. Haben Sie viele Möglichkeiten gefunden? Die nächste Frage ist, wann das passiert? Oder wann eine große Offensive oder ein Appell des Obersten Befehlshabers an die Nation kommt. Es gibt auch eine dritte Version. Den Zusammenbruch des Landes."

"Wir müssen aufhören zu lügen"

Große Aufmerksamkeit erzeugte auch die massive Kritik von Generaloberst Andrej Kartapolow am Kreml. Er ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament. Es gebe "viele Fragen", so der Politiker im Fernseh-Interview: "Wir müssen aufhören zu lügen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber irgendwie erreicht es einzelne Führungskräfte nicht." Sogar 1941 vor Moskau habe es von sowjetischer Seite mehr Transparenz gegeben als jetzt: "Die Leute wissen es. Unsere Leute sind nicht dumm. Und sie sehen, dass sie ihnen nicht mal einen Teil der Wahrheit sagen wollen. Das kann zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen."

Völlig verdutzt war Kartapolow darüber, wie viel Geld für das Militär offenbar "versickert" ist: Mobilisierte müssen sich ihre Ausrüstung nicht selten selbst kaufen. Abgeordnete vermuten inzwischen Korruption innerhalb der Armee in größtem Ausmaß, so dass sie den Generalstaatsanwalt eingeschaltet haben.

Ilja Schumanow von der russischen Niederlassung der Anti-Korruptions-Organisation "Transparency International" berichtete von einem wahren "Boom" von Bestechung durch die Mobilisierung. So seien eineinhalb Millionen Uniformen verschwunden und siebzig Prozent Schmiergelder für lukrative Staatsaufträge nicht ungewöhnlich: "Das System versucht, sich korrupten Praktiken zu widersetzen, aber bisher waren diese Versuche erfolglos."

"Panik erzeugt niedrige Moral"

Düster sieht es auch der eigentlich absolut regimetreue Ex-Oberst und Kolumnist Viktor Baranets, der für Putins angebliche "Lieblingszeitung" arbeitet, der "Komsomolskaja Prawda". Er sah sich veranlasst zu beteuern, er persönlich gerate nicht in Panik. Der "Hauptfeind" Russland sei inzwischen die Zeit - und die mangelnde Informationspolitik: "Hat die russische Gesellschaft nach dem Ereignis in Krasny Liman [wo sich die Truppen zurückziehen mussten] von oben eine ehrliche Einschätzung dessen gehört, was passiert ist? Nein! Und wenn eine Gesellschaft keine zuverlässigen Informationen hat oder sie scheibchenweise gegeben werden, so dass sie nicht verstehen, was wirklich los ist, dann beginnen Gerüchte und Spekulationen. Das heißt, die beiden Schwestern der Desinformation werden in die Schlacht geworfen. Dann beginnen die Menschen, Dinge zu erfinden, dann verbreiten sich Gerüchte, und Gerüchte erzeugen Panik. Panik erzeugt eine niedrige Moral der Gesellschaft, die beginnt, ihre Armee anzuzweifeln."

Baranets gibt offen zu, dass der gesamte, bisher eroberte Teil der Donezk-Region verloren gehen könnte, wenn es nicht gelinge, die Probleme in den Griffe zu bekommen: Personalmangel, marode Ausrüstung, fehlender Überblick, lethargische Geheimdienste.

"Alle Chancen für einen Bürgerkrieg"

Aus den Kreisen des ukrainischen Geheimdienstes wird kolportiert, Putin sei kürzlich von seinem obersten Sicherheitschef Nikolai Patruschew über die "katastrophale Lage" informiert worden, insbesondere über die kaum vorhandene medizinische Versorgung an der Front. Patruschew selbst erwarte eine "Massenflucht" der mobilisierten Rekruten. Daraufhin habe der Präsident geantwortet, Patruschew soll lieber "zur Lösung der Probleme beitragen", statt zu jammern. Es gebe zwar Schwierigkeiten, die seien aber keineswegs so gravierend wie behauptet. Putin sei längst damit beschäftigt, die Verantwortung auf andere abzuwälzen.

"Das Problem für Putin besteht darin, dass eine militärische Niederlage das Regime viel schneller zerstören wird, als man sich vorstellen kann, und dass der Zusammenbruch des Systems alle Chancen hat, zu einem Bürgerkrieg zu eskalieren, in dem die ehemaligen Einflusszentren und Akteure des Systems die Macht in bestimmten Territorien an sich reißen werden", so das Fazit des gewöhnlich sehr gut informierten Telegram-Blogs.

Kadyrow wurde abermals befördert

Konkret ist bereits jetzt ein Machtkampf zwischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem Generalstab auf der einen Seite, und radikalen Wortführern wie dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow und "Wagner"-Privatarmee-Betreiber Jewgeni Prigoschin auf der anderen absehbar. Putin beförderte Kadyrow öffentlichkeitswirksam zum Generaloberst, nachdem er erst vor einem halben Jahr Generalleutnant geworden war. Eine weitere "Auszeichnung" kam vom russischen "Buch der Rekorde", wonach der Kriegsverbrecher Kadyrow derzeit die "Person mit den meisten internationalen Sanktionen" ist. Gegen ihn sollen "mindestens 70" Einschränkungen verhängt worden sein, mehr als gegen Nordkoreas Diktator.

Den rechtsextremen Nationalisten gilt Kadyrows Aufwertung als Zeichen dafür, dass "jemand Großes" büßen muss für die Niederlagen. Blogger Igor Strelkow tippt seit längerem auf Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Er werde "höchstwahrscheinlich zum Hauptschuldigen" ausgerufen. Auffällig sei, dass die Staatsmedien "plötzlich" überall Probleme sähen.

"Heimtückische Provokation dunkler Mächte"

Blogger Andrej Medwedew (137.000 Abonnenten) fasst die ganze Malaise zusammen: "Unser System reagiert manchmal folgendermaßen auf Kritik: Die aktive Arbeit beginnt nicht damit, die Verantwortlichen dafür zu identifizieren, dass es ein Problem gibt, sondern denjenigen zu finden, der über das Problem gesprochen hat. Nun, parallel – ebenfalls ganz traditionell – beginnen die Verantwortlichen zu erklären, dass es kein Problem gibt und alles, was Sie im Internet/Telegramm gesehen haben, eine heimtückische Provokation durch dunkle Mächte ist."

Ein weiterer einflussreicher Blogger mit sogar 600.000 Fans schreibt: "Je erfolgreicher die ukrainischen Streitkräfte kämpfen, desto sinnvoller ist es für die USA, sie weiter zu unterstützen – das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst eingreifen müssen. Also nein, den Streitkräften der Ukraine werden die amerikanischen Granaten nicht ausgehen - solange es sinnvoll ist, sie zu liefern. Und das kann sich nur in einem Fall ändern – wenn wir überzeugend beweisen können, dass die Ukraine keine Chance auf einen Sieg hat. Es ist weder einfach noch schnell, einen Vorteil zu erzielen, der es uns ermöglicht, anzugreifen, das können wir nur im Winter."

Kreml erwartet massiven Ärger in der UNO

Moskau bereite sich bereits davor, aus dem UN-Sicherheitsrat geworfen zu werden, so Autorin Sona Rustamowa im "News"-Portal, die sich dabei auf den einflussreichen Politiker Alexej Puschkow vom russischen Föderationsrat, der zweiten Parlaments-Kammer, bezieht. Er kann sich inzwischen vorstellen, dass in der UN-Vollversammlung eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen Russland zustande kommt: "Der Rückzug Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat erschien einst wie ein Hirngespinst. Heute sind die Behörden jedoch besorgt, dass es bestimmte politische Kräfte gibt, die 'dieses Hirngespinst in die Realität umsetzen' können."

Mit aberwitzigen Argumenten verteidigt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, den Standpunkt des Kremls. In der UNO müsse man sich schließich nicht einig sein: "Das ist ein Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichen, diametral entgegengesetzten Standpunkten Kompromisse finden und Auswege aus der Situation finden müssen, indem sie das Recht, die Diplomatie und ein politisches Instrument dafür einsetzen." Das Völkerrecht habe Russland bei der Annexion besetzter Gebiete deshalb nicht gebrochen, wie der Westen behaupte, weil das "Kiewer Regime" selbst nicht die UN-Prinzipien eingehalten habe. Schwer vorstellbar, dass diese Ansicht nennenswert viele Staaten teilen.