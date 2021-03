In diesem muslimischen Land moderiert jetzt eine Transfrau im TV

Mag Bangladesch auch sonst ein konservatives Land sein - Frauen, die als Buben zur Welt kamen, sind dort offiziell als drittes Geschlecht anerkannt. Offiziell gibt es 11.500 Betroffene, die Szene vermutet aber eher 100.000. Das bedeutet aber nicht, dass sie allgemein respektiert werden. Viele von ihnen leben am Rande der Gesellschaft, verdienen ihr Geld als Prostituierte, als Tänzerin bei Junggesellen-Abschieden oder mit Betteln.

Nun aber hat das 165-Millionen-Einwohner-Land in Südasien seine erste Transgender-Nachrichtensprecherin. Tashnuva Anan Shishir, die als Kamal Hossain geboren wurde, hatte am Weltfrauentag ihren ersten Auftritt. Sie las fehlerfrei die dreiminütigen Nachrichten und brach danach vor lauter Aufregung in Tränen aus. Sie habe an ihre Filmrollen gedacht, so Shishir, und Memo-Techniken aus diesem Beruf angewendet: "Aber innerlich hat es mich geschüttelt." Beim Privatsender Boishakhi heißt es, man wolle so ein Zeichen setzen, damit Transgender-Frauen künftig mehr gesellschaftliche Unterstützung erhalten.

"Es wird anderen Transmenschen helfen"

Die 29-jährige Neu-Moderatorin, die nach eigenen Angaben vier Selbstmordversuche hinter sich hat, dankte dem Fernsehsender für die Chance: "Es wird anderen Transmenschen helfen, eine Chance entsprechend ihren Fähigkeiten zu erhalten." Andere Sender hatten sie zuvor abgelehnt. "Das kann revolutionär sein und eine neue Dimension im Denken der Leute eröffnen", so Shishir, deren Vater jahrelang nicht mehr mit ihr sprach: "Das größte Problem ist, dass die Menschen nicht dafür sensibilisiert sind. Ich hoffe, das trägt dazu bei und fordere sie auf, sich um die vielen 'Tashnuvas' in ihrer Umgebung zu kümmern." Sie selbst sei von zu Hause getürmt, nachdem die Nachbarn ihren Eltern unentwegt zu erklären versuchten, wie sie sich "männlich" zu bewegen hatte.

Tashnuva Anan Shishir ist sonst als Model und Aktivistin, vor allem aber als Schauspielerin tätig. Wie die "Dhaka Tribune" berichtet, bereitet sie sich gerade auf eine neue Spielfilm-Rolle als Fußballtrainerin vor. Im Januar wurde sie die erste Transfrau, die an der James P. Grant-Fachschule für Gesundheit einen Master-Abschluss in Öffentlicher Gesundheitsversorgung machte.