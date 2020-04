In die Welt geworfen: Thomas Heises vierstündiger "Heimat"-Film

"Heimat ist ein Raum aus Zeit" beginnt mit einem Schulaufsatz aus dem Jahre 1912, gelesen vom Regisseur. Er trägt alle Dokumente seiner Familie in diesem Film selbst vor – Briefe, Tagebücher, Notizen, literarische Fragmente, Aufsätze und Bewerbungsschreiben. Ein Jahrhundert lebt auf – und mit ihm die Frage: Was ist geblieben? Was dauert fort? Wie geht es weiter?

Mörderische Zeiten

Große Zyklen werden in diesem ergreifenden Film spürbar. Es geht ums Geworfensein des Menschen in die Welt (Martin Heidegger), auch um Kampf und Widerstand in wilden, manchmal mörderischen Zeiten. Ums Verstehen und Begreifen. Ums Formulieren von Gedanken und bisweilen auch um hilfloses Schweigen. Es kommen vor: Erste Liebe und verschwundenes Glück. Affären und Katastrophen. Lebenslust und Verfolgung. Gefühl und Krieg. All das im häuslichen Aufsatz von Wilhelm Heise, dem Großvater des Regisseurs, geschrieben gut zwei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs.

Thomas Heise, der 1955 in Ost-Berlin geborene Autor, Theater- und Filmregisseur, wurde erst nach der Wende bekannt. Aufsehen erregte er 1992, als er in "Stau – Jetzt geht’s los" über die rechtsradikale Jugendszene in Halle an der Saale berichtete. Dass es in den neuen Bundesländern Neonazis geben sollte, hielten viele damals zuerst für Fake News.