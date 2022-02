"In die Sprache hineinfallen": Autor Gerhard Roth gestorben

Er war einer der bekanntesten österreichischen Autoren, hatte sich auf Großwerke spezialisiert und nannte seinen Hauptantrieb die "Dauerflucht vor der Wirklichkeit": 32 Jahre lang schrieb Gerhard Roth an den vielteiligen Romanzyklen "Die Archive des Schweigens" und "Orkus", einer Mentalitätsgeschichte seines Heimatlandes nach dem Krieg, in dem es auch immer wieder um das Verdrängen der Nazi-Zeit ging. Dabei brachte er, der auch als "Archäologe" und "Volkskundler" Österreichs bezeichnet wurde und jeden politischen Extremismus ablehnte, speziell die politische Rechte gegen sich auf.

So wollte sich in seinem Buch "Der See", dem Auftaktroman seines Zyklus "Orkus" 1995 der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider ungewollt wieder erkennen. Es war von einem populistischen Politiker die Rede, auf den beinahe ein Attentat verübt wird. Und den Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP nannte Gerhard Roth mal einen "Habsburgerprinz" ("Er hat was Vornehmes"). In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil" sprach er von einem "Billardspieler": "Er schiebt die Kugeln immer genau dorthin, wo er sie gerade braucht. Wird es kritisch, verabschiedet er sich vom Spiel."

Er las immer nur sein neuestes Buch

Die Lage sei "trost-, aber nicht aussichtslos", so Roth 2019: "Gefährlich sind Politiker, die von ihren eigenen oder angelernten Ideologien besessen sind, Gläubige von Ideologien. Jede Ideologie, die bisher das Paradies auf Erden schaffen wollte, brachte nur die Hölle zustande. Egal ob Religionen, rechtsextreme oder linksextreme Politik." Schon 1987 hatte er in seinem Essay "Das doppelköpfige Österreich" geschrieben: "Die Österreicher für sich sind Politiker. Sie hassen die Politiker ihres Landes umso mehr, je mehr sie ihnen ähneln."

Roth, der in seiner südsteirischen Heimat das viel beachtete Kulturzentrum St. Ulrich in Greith errichtete, schrieb neben Romanen auch Essays, Theaterstücke, Drehbücher und gab Fotobücher heraus. "Ich kann keines meiner früheren Bücher, immer nur mein neuestes Buch lesen", sagte er: "Eine meiner unangenehmen Eigenschaften ist, dass ich zwanghaft Fehler suchen muss. Don Juan brauchte immer neue Geliebte. Ich bin auf mein jeweils letztes Buch angewiesen."

"Du spürst dann selber, was Unglaubliches herauskommt"

Er habe es geschafft, sein "Unbewusstes" beim Schreiben anzuzapfen, so Roth in einem Zeitungsgespräch: "Darum kann ich auch relativ viel schreiben, weil mir das mittlerweile gelingt. Man kann es erzwingen, wenn man will. Beim Schreiben sich gehen lassen, in die Sprache hineinfallen lassen, und du spürst dann selber, was alles Unglaubliches herauskommt."

Berühmt wurde er vor allem durch seinen siebenteiligen Zyklus "Die Archive des Schweigens", an dem er zwischen 1978 und 1991 arbeitete. Auch der folgende achtteilige Zyklus "Orkus" fand große Anerkennung. Zuletzt schrieb er den Venedig-Roman "Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe" über den er dem "Standard" sagte: "Ich bin in die Markuskirche hineingegangen und war positiv niedergeschmettert, ergriffen, weil ich gesehen habe, dass das alles ‚wahr‘ ist. Seither ist Venedig ein magischer Ort."

Großzügiger Vorschuss vom Verlag

Der vielfach ausgezeichnete Literat wurde 2016 mit dem Österreichischen Staatspreis geehrt und hatte zuvor zahlreiche weitere Preise zuerkannt bekommen, darunter der Jean-Paul-Preis, der Peter-Rosegger-Preis und der Alfred-Döblin-Preis.

Nach dem Willen seines Vaters, einem Arzt, studierte er zunächst Medizin, brach jedoch ab. 1966 bis 1977 arbeitete er als Programmierer und Organisationsleiter im Grazer Computerrechenzentrum, um neben seiner literarischen Tätigkeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ab den frühen siebziger Jahren veröffentlichte er experimentelle Prosa (etwa 1972 "die autobiographie des albert einstein") und versuchte sich auch als Theaterautor ("Lichtenberg", "Sehnsucht", "Dämmerung").

Ein großzügiger Vorschuss eines Verlags ermöglichte es Roth, sich ganz auf die Arbeit an den "Archiven des Schweigens" zu konzentrieren. 1980 erschien "Der stille Ozean", dessen Verfilmung 1983 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde. Mittelpunkt des aus den unterschiedlichsten literarischen Gattungen zusammengesetzten Zyklus, in dem Fiktion und (auch fotografische) Dokumentation ineinanderfließen, ist das 1984 erschienene 800-Seiten-Buch "Landläufiger Tod".

Für ihn war der Tod keine "unangenehme Vorstellung"

"Ich bin davon überzeugt, dass der eigene Tod in den meisten Fällen leichter zu ertragen ist als der eines geliebten Menschen", sagte der im Alter von mehreren Gebrechen, darunter quälende Rückenschmerzen, geplagte Roth einmal in einem Interview. Im Zustand der Ohnmacht oder der Narkose sei man vermutlich dort, wo man nach dem Sterben einmal sein werde: "Keine unangenehme Vorstellung. Auf jeden Fall angenehmer als zum Beispiel der Gedanke an Wiedergeburt."

Gerhard Roth ist im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt Graz gestorben, wie der Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, am Dienstagabend bestätigte. "Ich war mit Gerhard Roth durch eine enge Freundschaft verbunden, auch wenn ich seine politischen Ansichten nicht immer teilte", so der ÖVP-Politiker.

mit dpa-Material