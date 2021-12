In "Die Hand Gottes" erzählt Paolo Sorrentino seine Geschichte

Dann – nach zwei Dritteln des Films, kurz bevor er an seiner eigenen Bildüppigkeit und dem Personenkreisel zu ersticken droht, ändert sich schlagartig die Tonatur. Im Ferienhaus in den Bergen sterben die Eltern von Fabietto und seinem älteren Bruder nach einer Kohlenmonoxidvergiftung am Kamin. Fabietto, wie auch tatsächlich Paolo Sorrentino – der normalerweise wie immer dabei gewesen wäre, ist unterdessen bei einem Auswärts-Spiel des SSC Neapel, seinem Verein, dem Verein mit DEM künftigen Spieler, der bei seinem Tor im Spiel England gegen Argentinien die Hand Gottes ins Spiel brachte.

Poesie und Melancholie

Maradona als Lebensbegleiter. Als Waise ist Fabietto nun schlagartig ins Leben geworfen, filmisches "Coming-Of-Age". Der junge Träumer sucht seine Bestimmung, setzt sich schließlich, angespornt von seinem Mentor, dem neapolitanischen Regisseur Antonio Capuano in den Zug nach Rom. Und: Der Filmemacher Sorrentino ist geboren und man ist als Zuschauer entweder unangenehm satt ob so viel cineastischem Narzissmus – oder ganz einfach melancholisch bewegt.