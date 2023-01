In der quietschbunten Referenz-Disko von Sam Smith: "Gloria"

Sam Smith: "'Gloria' ist der wichtigste Song meines Lebens"

"If you can’t love yourself, how the hell are you gonna love somebody else, can I get an Amen up in here?" Wenn Du Dich nicht selbst lieben kannst, wie zur Hölle willst du dann einen anderen Menschen lieben. Kann ich da von Euch mal ein Amen hören?!

Einer der berühmtesten Sätze der US-Dragikone RuPaul wird zur Blaupause für Sam Smith und das Album "Gloria", das ein lautes, ein überzeugtes, ein sexy, aber auch spirituell aufgeladenes AMEN von Sam Smith ist.

"Der Titelsong 'Gloria' ist der wichtigste Song meines Lebens", erzählt Sam Smith. Gloria singen in der katholischen Schule waren prägende Erfahrungen für Smith. "Ich halt mich nicht für religiös", so Smith weiter, "aber ich habe meinen Glauben gefunden, mein Vertrauen zu mir. Das Puzzlestück, das bisher fehlte." Gloria soll ein Liebesbrief sein Sam Smiths früheres Ich, das sich müde und isoliert fühlte. Gloria ist ein Song der Hoffnung, der Versuch, die eigene Kindheit neu zu schreiben. Botschaft: Sei wer du bist und zwar so laut wie möglich!