"In der Nacht des 12.": Lohnt sich der französische Kino-Erfolg?

Ein Velodrom, eine Radrennbahn. Der junge Polizist Yohan zieht seine Bahnen. Er fährt, kommt aber nicht wirklich voran, er dreht sich gewissermaßen im Kreis. Symbolisch steht das für das, was in seinem Beruf passiert.

Nach einer wahren Begebenheit...

"In der Nacht des 12." basiert auf dem Sachbuch "18.3: une année à la PJ" der französischen Autorin Pauline Guéna. Sie verbrachte ein Jahr auf dem Kommissariat der Kriminalpolizei von Versailles. Regisseur Dominik Moll war so fasziniert von dem Buch, dass er sich einen der vielen geschilderten Fälle herausgriff und einen Film daraus machte: "Was mir daran gefiel, war, dass sie erzählt, wie ein Fall einen Ermittler nicht mehr zur Ruhe kommen lässt – und wie er dauernd daran denkt, vor allem natürlich auch, weil er ihn nicht lösen kann", erzählt der Regisseur im Interview.

Es geht um einen Mord, einen Femizid, der so unfassbar erscheint, dass man, wie der junge Kommissar Yohan das ausdrückt, an der Welt verzweifeln möchte. Clara, eine junge Frau, begegnet ihrem Mörder nachts, auf dem Heimweg von einer Party. Er übergießt sie mit Benzin und lässt sie bei lebendigem Leib verbrennen.

Fast dokumentarische Begleitung der Polizeiarbeit

Regisseur Dominik Moll spricht von einer toxischen Männerwelt: Die Verdächtigen sind Männer – und ebenso die Ermittler. "Wir fanden das interessant, wie diese Männerwelt darauf reagiert, dass sie mit der Gewalt von anderen Männern gegenüber Frauen konfrontiert ist – und was das eventuell über ihre eigene Männlichkeit aussagt, oder wie sie die in Frage stellen."

Formal hat Dominik Moll einen Anti-Thriller inszeniert. Sehr funktional, bisweilen fast schon dokumentarisch, begleitet er die Polizeiarbeit, zeigt Yohan und dessen Kollegen Marceau als normale Menschen. Wie in vielen Genrefilmen überhöht er sie nicht als kaputte Typen mit ihren ganz eigenen Traumata. Er habe zeigen wollen, "dass dieser Beruf viel weniger aufregend oder spektakulär ist, wie man das oft in Filmen sieht", so Moll. "Es gibt sehr viel Bürokratie und Papierkram. Mich hat das interessiert, und ich wollte schon auch, dass da Spannung drin ist, aber eben auf etwas andere Weise.

Alle sind verdächtig

Yohan und Marceau ermitteln gegen junge und ältere Männer, die mit Clara ein Verhältnis hatten. Verdächtig sind sie allesamt. Viele Beziehungen waren geprägt von Missgunst, Egomanie, Gleichgültigkeit oder auch latenter Frauenfeindlichkeit.

Dominik Moll lässt seinen atmosphärisch dichten und ungemein spannenden Film in Grenoble und der umgebenden Welt der Alpen spielen. Die Berge erscheinen bedrohlich – und sie versperren die Sicht. "Diese Berge, die sie umgeben, sind wie eine Erweiterung oder Verlängerung des Velodroms, auf dem Yohan mit dem Fahrrad seine Runden zieht", erklärt Moll. "Man dreht sich im Kreis und kann nicht ausbrechen."