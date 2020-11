In der Krise müssen Münchner Kunststudierende kreativ werden

Was in der Metallwerkstatt der "Guss" ist, ist für die Studierenden im Allgemeinen die Ausstellung ihrer Abschlussarbeiten. Doch in diesem Sommer wurde selbst die große Jahresausstellung in den Räumen der Akademie abgesagt.

In einem der Räume baut Angela Neumair nach sechs Jahren Studium gerade ihre Examensarbeit auf. Allerdings bloß fürs Foto: Die Objekte werden nur in einem Katalog zu sehen sein. Das Werk, mit dem Angela ihrem Gefühl zur Corona-Krise Ausdruck verliehen hat, ist ein Schriftzug aus blauen Neonröhren: "Angst": "Man ist ja die ganze Zeit konfrontiert mit den ganzen Nachrichten und ja, wie stellt man sich dieser Angst? Das leuchtet dann immer so ganz schnell auf und blinkt so – also die Angst ist einfach immer präsent.", erklärt die Künstlerin.

Eine Krise kann auch inspirieren: Aus der Jahresausstellung haben die Studierenden eine "Pandemic Edition" gemacht. Sie haben ihre Arbeiten und Performances in Clubs, Restaurants, auf Parkplätzen und im Englischen Garten gezeigt, mit Fotos und Videos dokumentiert – und die wiederum auf Instagram veröffentlicht: "Wir haben versucht, die Krise als Chance wahrzunehmen, um neue Ausstellungsformate auszuprobieren", sagt Angela Neumair.