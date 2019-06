In den Zeiten nach dem Krieg - eine Konferenz in München

Dorfen, Landkreis Altötting, 31. August 1945. Der Krieg ist seit ein paar Monaten vorbei. Die Welt steht Kopf. Tausende von ehemaligen Zwangsarbeitern warten in Lagern auf ihre Repatriierung oder ihre Ausreise in andere Länder. In der Gegend von Altötting häufen sich sogenannte "Polenüberfälle", bei denen ehemalige Zwangsarbeiter die Vorräte auf einsam gelegenen Höfen plündern. Deutsche Männer entschließen sich daher, eine Bürgerwehr aufzustellen. Sie sind bewaffnet mit Äxten, Mistgabeln und Spaten. Am 31. August 1945 kommt es in Zettlaign wieder zu einem Überfall, bei dem durch einen unglücklichen Zufall die Tochter des Bauern tödlich verletzt wird. Der Bürgerwehr gelingt es, den ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter aufzuspüren, wenig später hat er eine Mistgabel in der Brust. Gewaltalltag in Nachkriegsdeutschland.

Starke Nachwehen des Kriegs nach 1945

Der Münchener Zeithistoriker Nicolai Hannig zeigt auf, dass der Krieg noch lange in die deutsche Nachkriegszeit hineingewirkt hat: "Gerade in den dörflichen Regionen haben viele das, was sie über die NS-Propaganda schon erfahren haben, in einer gewissen Form einfach bestätigt gesehen. Sie haben sich in ihrer Perspektive auf Ausländer, auf Ausländerkriminalität letztlich bestätigt gesehen und dann den Drang verspürt, das Recht in ihre eigene Hand zu nehmen und selber für Recht und Ordnung zu sorgen. Und haben dann unterschiedliche Formen von Lynchjustiz ausgeübt."

Komplizierte Verwobenheiten von Ende und Anfang und von Tätern und Opfern, die die Frage aufwerfen, wann der Krieg eigentlich vorbei ist. Eine international besetzte zweitägige Konferenz im Münchener NS-Dokumentationszentrum beschäftigt sich noch bis heute Nachmittag mit der "Gewalt im Nachkrieg" in den Jahren 1945 bis 1948. Im kollektiven Gedächtnis ist diese Zeit vor allem als Trümmerzeit verankert, von der sich dann umso kontrastreicher und glänzender der Wiederaufbau abhebt. Mit der Nachkriegszeit begann jedoch auch ein neues Kapitel der Gewalt – Nicolai Hannig spricht von einer "Republik der Angst": Vergewaltigungen, Lynchjustiz, Selbstmorde, Bestrafungen, häusliche Gewalt, Beschaffungskriminalität und Racheakte – all diese Phänomene prägten den Alltag.

Ausnahmezustand oder Normalität?

Der Historiker Richard Bessel von der University of York erinnerte daran, dass sich auch eine allmähliche Rückkehr zur Normalität abzeichnete. Das Bedürfnis nach Leben, nach einer wie auch immer gearteten Kontinuität angesichts des Gewaltschocks durch den Zweiten Weltkrieg war so groß, dass sich sogar bald, so Bessel, eine "unnatürliche Ruhe" einstellte. Der in New York lebende britisch-niederländische Schriftsteller Ian Buruma indes kann nur wenig Normalität nach dem Krieg entdecken. Im seinem 2015 auch auf Deutsch erschienenen Buch "Die Welt am Wendepunkt" hat er vor allem Lebensgeschichten von Displaced Persons in Europa, aber auch in Japan, China und Südostasien zusammengetragen, um an die langfristigen, teilweise bis heute anhaltenden Folgen der Stunde Null zu erinnern.

"Wir wissen wenig über die Gewalt, die Rache, den Hunger oder die Camps für die Deportierten. Einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, ist der Irak-Krieg. Viele Leute, die Krieg im Nahen Osten befürworten, gehören zu einer Generation, die keine Erinnerungen mehr hat an den Zweiten Weltkrieg. Das gilt auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sie haben tatsächlich vergessen, was für schlimme Folgen jeder Krieg hat, selbst ein gerechter Krieg", sagt Buruma.

"Forgetting the Lessons of War" – "Das Vergessen der Lektionen des Krieges" war denn auch der Titel der gestrigen Key-Note von Ian Buruma, die daran erinnerte, dass der Übergang vom Krieg zum Frieden fließend ist – und voller Verwerfungen. "Der Übergang ist oft sehr schwierig und gewalttätig. Besatzung und Krieg sorgen immer für feindselige Einstellungen. In Ländern, die von den Nazis besetzt waren, gab es Menschen, die kollaboriert haben und solche, die sich verweigert haben. Das führte zu Rache und Säuberungsprozessen. Frieden ist möglich, aber sehr selten ist der Prozess dahin friedlich."

Und so geht ein starker Appell an die Gegenwart von dieser Konferenz aus, etwa an die USA und den Iran im derzeitigen Konflikt nach einer politischen Lösung zu suchen.