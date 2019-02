In den Untiefen der Stadt: Theater beim Brechtfestival

Entführt in die Virtuelle Realität – und die Vergangenheit

Überhaupt erweitern die gezeigten Performances den Grundgedanken des Lehrstücks vom Lernen durch Theaterspiel auf vielfältige Weise und lassen dafür auch die Technik zum Spielpartner werden. Beim Berliner Kollektiv Turbo Pascal und ihrem Projekt "Böse Häuser" erhält der Besucher über Kopfhörer Anweisungen, soll Haltung und Perspektiven in Bezug auf sein Gegenüber verändern in der Hoffnung, dass allzu starre Gedankengebäude einstürzen mögen. In die Virtuelle Realität und zugleich zurück in die Vergangenheit entführt die Gruppe "(Raum+Zeit)". Mittels VR-Brille kann man in "Antigone :: Comeback" einer "Antigone"-Probe mit Bertolt Brecht und Helene Weigel am Theater Chur im Jahr 1948 beiwohnen. Über den Konflikt zwischen Antigone und Kreon schiebt sich der zwischen Darstellerin und Regisseur, eine lustvolle Vermengung von Wirklichkeit und Spiel. Eher diskursiv aber nicht weniger lustvoll wird es bei andcompany&Co, die in ihrer Frontalperformance "Colonia digital" den einstigen, sozialistischen Utopien des Internets nachgehen und den Zuschauer zu einem rasanten Training in Sachen komplexes Denken einladen.

Auch Augsburger Produktionen sind vertreten

Patrick Wengenroth hat mit seinem Programm ein sicheres Gespür für Theater auf der Höhe der Zeit: Neben She She Pops "Oratorium" ist auch "Unendlicher Spaß" von Thomas Lensing dieses Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Der Abend nach David Foster Wallace steht am Ende des Festivals und präsentiert final von so mancher Publikumsgruppe des Festivals eben doch immer noch gewünschte Schauspielerstars wie David Striesow und Sebastian Blomberg.

Doch neben den Berliner Produktionen sind auch lokale Augsburger Gruppen beim Festival vertreten und lassen ihre Stadt zur Bühne werden. In "Home is where the heart is" verhandelt etwa das Junge Theater Augsburg die deutsch-amerikanische Geschichte Augsburgs, das einer der größten US-amerikanischen Militärstandorte in Deutschland war. Im Gebäude einer ehemaligen Kaserne erzählen Augsburger von Fremdheit und Nähe, von Heimat und Heimweh und von der Überwindung von Feindbildern. Ein Parcours durch die ganze Stadt ist "Shitty City" von Bluespot Productions. An allen Festivaltagen zeigt die Gruppe jeweils eine Kurzperformance, in der sie eines der zehn Gedichte aus Brechts "Lesebuch für Städtebewohner" in Szene setzen: Auf dem Plärrer wird Spuren nachgegangen, im Wasserwerk Puls gemessen, im Gaswerk im Dreck gewühlt. Und auch dieses Jahr ist das Staatstheater Augsburg Kooperationspartner, diesmal mit der Inszenierung von Brechts Erstlingsstück "Baal". Furor, Anarchie und Naturgewalt der Hauptfigur lässt Regisseurin Mareike Mikat hier von einer Frau ausagieren. Nathalie Hünig ist Baal, eine Band spielt dazu, zusammen unterziehen sie das Stück einem musikalischen Stresstext aus dem Blickwinkel gegenderter Gegenwart.