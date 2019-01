In "Beautiful Boy" entgleitet ein Drogensüchtiger seinem Vater

Es ist neben dem frühzeitigen Tod eines leiblichen Kindes wohl die größte Angst aller Eltern: dass man sein Kind auf andere Weise verliert, dass es einem entgleitet. David Sheff hat diese Tortur durchlebt. Der US-Journalist hat jahrelang versucht, seinen Sohn Nic von der Drogenabhängigkeit zu befreien. Er hat ihn in Entzugskliniken gebracht, ihn gesucht, wenn er spurlos verschwunden war, ihn dann aber doch losgelassen, als er merkte, dass andere besser helfen können als er.

Zwei Bücher, zwei Sichten – ein Film

Und er hat ein Buch über diese Zeit geschrieben – ebenso wie Nic, der die Jahre der Sucht aus seiner Perspektive schildert. Beide Bücher sind Ende der Nullerjahre erschienen und wurden zu Bestsellern. Jetzt hat sie der belgische Regisseur Felix van Groeningen in einem Familiendrama namens „Beautiful Boy“ vereint.

„Beautiful Boy“ - diesen Song von John Lennon hat David Sheff seinem Sohn vorgesungen, als er noch klein war. Im Film ist dieser Moment in einer von zahlreichen Rückblenden festgehalten. Sie illustrieren, wie innig das Verhältnis zwischen den beiden einst war. Und sie bilden die Brücke zur weitaus weniger harmonischen Gegenwart, die von Nics Drogensucht bestimmt ist. An der Liebe des Vaters zu seinem Sohn hat sich jedoch nichts geändert.

Was geht in dem Jungen vor?

Als Nic, mittlerweile 20, nach einer Überdosis von seinem Vater in ein Hotelzimmer gebracht wird, streichelt der ihm beim Einschlafen über den Kopf und singt mit erstickter Stimme „Beautiful Boy“. Nic wird immer sein kleiner Junge bleiben, auch wenn der Vater schon lange nicht mehr versteht, was in seinem Sohn vorgeht. „Ich hab da was recherchiert. - Du hast da was recherchiert? Willst du mich verarschen, Dad? - Du denkst, dass du die Sache unter Kontrolle hast. Und ich weiß genau, was für eine Angst du hast. - Ich weiß, wieso ich das tue. Das ändert bloß überhaupt nichts, verstehst du? Wahnsinn zieht mich an! Und dir ist es nur peinlich, weil du was Besonderes aus mir machen wolltest. Dein besonderes Werk! Und wer ich jetzt bin, gefällt dir nicht. - Ja? Wer bist du denn, Nic? - Ich bin's, Dad! Das ist genau das, was ich bin!“

Vor Mittelklasse-Kulisse

„Beautiful Boy“ hebt sich durch mehrere Aspekte vom klassischen Drogendrama made in Hollywood ab, das meistens auf der Straße oder sozial prekären Familien spielt: Da ist die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, intensiv und emotional mitnehmend gespielt von Steve Carell und Timothée Chalamet. Da ist das privilegierte und problemfreie Umfeld eines liberalen Mittelklasse-Haushalts – der Vater schreibt für den ‚Rolling Stone‘ und das ‚New York Times Magazine‘, die Stiefmutter ist Künstlerin und bemalt neben Leinwänden die Baumstämme im riesigen Anwesen an der sonnigen Küste Kaliforniens. Nic liebt seine beiden kleinen Halbgeschwister, sein Vater ist tolerant und aufgeschlossen und geht regelmäßig mit ihm surfen. Doch dann zieht sich Nic zunehmend zurück.„Ach weißt du, ich steh jetzt auf andere Sachen. - Wie Bücher von Misanthropen und Depressiven zu lesen? - Ach komm schon, Dad! Die sind schon irgendwie cool, oder? - Ich versteh schon. Das geht aber vorbei. Bei jedem. - Was denn? - Das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Isoliert zu sein. - Wahnsinnig hilfreich, danke für den Rat, Dad.“

Der Film gibt keine Antworten

Der Film will erklären, dass es für Drogenkonsum oft keine Erklärung gibt. Zumindest keine, die sich Außenstehenden erschließt. Waren bei Nic die Gedichte von Charles Bukowski ein Auslöser, falsche musikalische Einflüsse, pubertäre Ängste, die Scheidung der Eltern? Solche Fragen stellen sich seine Angehörigen. Antworten gibt es weder von Nic, noch vom Film an sich – und das, obwohl er zum Teil auf den Erinnerungen eines Abhängigen basiert.

Ist Nic im einen Moment noch ein ausgeglichener und fleißiger Student, der ab und zu was raucht, ist er im anderen Moment ein verunsicherter Teenager, der mit den Eltern seiner neuen Freundin am Esstisch sitzt und sich nicht integrieren kann. Im Badezimmer findet er Tabletten, nimmt einige und verliert seine Angstzustände. Und schon in der nächsten Szene recherchiert er am PC seiner Studentenbude, wie man sich möglichst sicher eine Nadel setzt. Das geht schnell, zu schnell – und es ist nicht das einzige Mal, dass das Innenleben und die Entscheidungsprozesse von Nic weniger klar dargestellt werden als die seines Vaters.

Vertane Chance

Am Ende verfestigt sich der Eindruck, dass die Aufzeichnungen von David Sheff für das Drehbuch weit wichtiger waren als die von Nic Sheff. Angesichts der in dieser Form wohl einzigartigen Buchvorlagen eine unerklärlich vertane Chance.