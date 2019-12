In Angela Winklers Skizzen liegen Freude und Leid beieinander

Was für eine Szene. Angela Winkler steht einfach da auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin in ihrem zarten lila Kleid und spricht diese Worte, die einen direkt ins Herz treffen. Sie spricht sie in dieser unnachahmlich tastenden Art, mit der sie sich alle ihre großen Rollen erspielt hat, die von Ibsen und Brecht, von Wedekind und Shakespeare, die Lulu, die Courage oder den Hamlet. Jetzt mit 75 steht sie in der Regie von Karin Henkel als Irina auf der Bühne, als jüngste der Tschechowschen "Drei Schwestern", die sich erinnert, wie das Leben war. "Diese Sätze gehen mir so nah", steht in ihrem Buch "Mein blaues Zimmer", "viel näher als Schauspieler-Könnerei". "Könnerei" sieht man von ihr ohnehin nie, nur Kunst, die vor allem in großer Präsenz besteht und: in leiser Grenzüberschreitung. "Vielleicht bin ich ja gar keine Schauspielerin" dieser Satz findet sich gleich auf der ersten Seite.

Rückzug und Freiheit auf dem Land

Tatsächlich hat sie mehr gelebt als gespielt, hat nie wirklich einem Ensemble angehört, sondern mit wenigen Regisseuren einzelne Projekte erarbeitet, hier und da Filme gedreht, nach jedem Kind etwa einen. Vier Kinder hat sie zusammen mit ihrem Gefährten, dem Bildhauer Wigand Wittig. An den verschiedensten Orten haben sie gelebt: in Ligurien und Norddeutschland, in der Auvergne und in der Bretagne, wo sie sich Häuser restauriert haben, Gärten angelegt. Rückzug war das und Freiheit. Am liebsten wühlt Angela Winkler in der Erde: mit ihren "Maulwurfshänden", wie sie schreibt.

Eigentlich sei sie ein "Jetztmensch" hat sie einmal gesagt, doch nun hat sie sich doch erinnert und diese Erinnerungen mit der Dramaturgin Brigitte Landes zusammengetragen und aufgeschrieben, mit der sie eine lange Freundschaft und Arbeitsbeziehung verbindet. "Wir wollten nicht so ein Schauspielerinnenbuch schreiben, wie die Karriere war und wen Tolles sie alles kennengelernt hat. Sondern worin die Arbeit und worin ihr Leben hauptsächlich besteht. Und dann haben wir angefangen. Langsam, stetig, mit riesigen Pausen. Und an dem Buch gearbeitet. Und haben Gespräche geführt, die ich aufgezeichnet habe, … und irgendwann hat sie mir dann ihre Tagebücher gegeben. … Und das war natürlich toll, weil sie auf so eine ganz eigene Art ihre Arbeit beschreibt, ihre Proben beschreibt, ihr Leben selber und wo sie gerade herkommt, sich da so vermischen. Und das war eigentlich, was wir gerne wollten", sagt Landes.