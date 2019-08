In Ägypten entsteht eine Stadt der Superlative

Pro Jahr zwei Millionen mehr Einwohner

Das neue Regierungs- und Verwaltungszentrum Ägyptens erhält auch sonst alles, was es braucht: ein Kongresszentrum, ein Kulturviertel mit Opernhaus, einen Flughafen, einen Präsidentenpalast und und und. Dazwischen großzügige Alleen und idyllische Parks. Solche Projekte seien unheimlich wichtig für Ägypten, sagt Tamer Elkhorazaty: "Wo sollen die Menschen hin? Die Menschen brauchen Flächen zum Leben und zum Arbeiten, sie brauchen Flächen." Pro Jahr wächst die Bevölkerung des Landes um zwei Millionen Menschen. Insgesamt leben in Ägypten derzeit knapp 100 Millionen Menschen auf einer Fläche, die in etwa der des Freistaates Bayern entspricht. Der Rest ist unbesiedelte Wüste.

Der Großraum Kairo mit seinen schätzungsweise 22 Millionen Einwohnern befindet sich permanent am Rande des Kollapses. "Man sollte besser die vielen Städte entwickeln, die seit langem vernachlässigt werden. Es gibt so viele Orte, die nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren", sagt Timothy Kaldas vom Tahrir Institute for Middle East Policy. Es wäre ihm zufolge sinnvoll, Ägypten zu dezentralisieren. Stattdessen schaffe man noch mehr Anreize für die Landflucht nach Kairo: "Es gibt so viele Menschen in Kairo, die viel lieber da leben würden, wo sie herkommen. Aber dort gibt es nicht genug Arbeitsmöglichkeiten. So haben sie entschieden, auf der Suche nach Arbeit nach Kairo zu kommen."