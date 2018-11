Import/Export: Wie Nürnbergs Theater über den Tellerrand schaut

Die Welt ist ein Dorf. Waren und Informationen rasen in unglaublicher Geschwindigkeit um den Globus. So auch eine Baumwollflocke in der Globalisierungskomödie „Das Ding“ von Philipp Löhle. Eben noch in Tansania, wird sie plötzlich gepflückt, verpackt, verschickt und verarbeitet, landet in China und Deutschland, um schließlich im Altkleidercontainer wieder nach Afrika zurückzukehren. Gestern Abend feierte „Das Ding“ in Nürnberg Premiere und eröffnete das Theaterfestival Import/Export mit dem Schwerpunkt "Afrika".

"Die internationale Reihe Import/Export ist der Blick in die Welt", sagt Regisseur Jan-Philipp Gloger, Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg mit großen Plänen: "Wir haben an drei Wochenenden über die Spielzeit verteilt jeweils einen Kontinent oder Staat als Schwerpunkt: Afrika, Tschechien, Großbritannien. Zu jedem dieser Schwerpunkt-Wochenenden wird eine große Premiere im Haus sein."

Ein Deutscher schreibt: "Das Ding" - vier Westafrikaner antworten mit "Das Dong"

Import/Export will der deutschen Perspektive eine afrikanische Sicht gegenüberstellen. Dafür hat Dramatiker Philipp Löhle nach Theatermachern gesucht, die zu seinem Text über den Warenkreislauf eines Kleidungsstücks eine afrikanische Version anbieten: "Ich mochte an dem Ding immer, dass es so eine total europäische Perspektive annimmt, aber eben auf der ganzen Welt spielt", erzählt Löhle im Gespräch mit BR24. "Und dann hatte ich den Kontakt zum Direktor des Theaterfestivals in Ouagadougou in Burkina Faso und dem habe ich mal eine Mail geschrieben, ob er nicht Lust hat meinem Text eine afrikanische Perspektive entgegenzusetzen."

Intensive Theaterarbeit in Ouagadougou, Burkina Faso

Einige Male reiste Löhle, der auch Kurator des Import/Export-Festivals ist, nach Burkina Faso, um dort mit vier afrikanischen Theatermachern ein Gegenstück zu entwickeln. Jeanne Diama, Yolande Pehe, Ali K. und Tony Ouedraogo haben nicht nur geschrieben, sondern auch inszeniert: Ihre afrozentrische Antwort auf „Das Ding“ heißt „Das Dong“:

"Die haben den Arbeitstitel „Das Dong“ auch übernommen, obwohl er auf Französisch, der Sprache, auf der gespielt wird, nix bedeutet", sagt Löhle. "Aber jeder hat für sich daraus eine Metapher gemacht. Es gibt vier Erzählstränge - einer beschäftigt sich mit Pressefreiheit, einer mit der Freiheit des Volkes, einer beschäftigt sich mit der Freiheit der Frau und einer mit politischen Systemen - was für die Kollegen aus Burkina Faso natürlich ein besonders großes Thema ist: Dort kam es vor vier Jahren zur Revolution."

Import/Export ist der reizvolle Nürnberger Versuch, internationale Diskurse zu führen und abzubilden – oder wie Löhle es sagt: "Ich kriege einen ganz neuen Blick auf Deutschland, auf deutsches Theater und so weiter. Ich sehe wie sie zum Beispiel in Burkina Faso Theater machen. Natürlich kann man mit Theater die Welt verändern - das ist ganz logisch."