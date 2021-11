Impfzoff: Richard David Precht will "künftig vorsichtiger sein"

Nach seinem Satz, er "würde Kinder niemals impfen", geäußert in seinem Erfolgs-Podcast mit Markus Lanz, gab es viel Widerspruch, große Aufregung, ja "Entrüstung". Jetzt zeigte sich Richard David Precht im ausführlichen Interview mit der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" überrascht von den Folgen. Das Ausmaß der Erregung sei "offenbar abhängig von den Inzidenzwerten", so der prominente Philosoph und Lebensberater. Er sagte jetzt: "Ich habe im Podcast ausdrücklich betont, keine Handlungsempfehlungen zu geben. Jeder muss selber wissen, ob er seine Kinder impft. Ich habe nur gesagt: Ich würde es nicht tun. Sicher habe ich zu laxe Formulierungen benutzt, das räume ich gern ein, ich werde künftig vorsichtiger sein. Ich habe auch nie vorgehabt, jemandem Angst zu machen. Aber so ein Podcast ist nicht die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten."

"Manche behaupten, sie wüssten alles genau"

Precht hielt es für "unfassbar", von Journalisten mit Querdenkern verglichen worden zu sein. Das sei geradezu "bizarr", denn er habe sich in seinen Büchern mit der "Neuen Rechten" angelegt wie wenige andere hierzulande. Es müsse jedoch "in Ordnung sein, seine Befürchtungen zu artikulieren": "Wir lernen täglich Neues. Manche behaupten, sie wüssten alles genau, und müssen später manches relativieren. Zum Beispiel haben wir gemerkt, dass wir das Virus nicht so schnell losbekommen wie erhofft – und überlegen deshalb, den Kreis derer, die wir impfen, um Kinder zu erweitern. Ich habe Angst, dass wir das zu schnell tun."

Umgang mit dem Tod verändert

Auf den Vorwurf des "Spiegel"-Onlinejournalisten Marco Evers, der in einer "Abrechnung" behauptet hatte, Precht verbreite "gedanklich ungefilterten Unsinn", antwortete Precht: "Das war eine Eselei. Wenn irgendetwas der Querdenkerszene in die Hände spielt, dann solch maßlos überzogene Reaktionen. Denn sie nähren den unberechtigten Verdacht, man dürfe bestimmte Dinge nicht sagen. Das Kinderimpfen ist ein Thema, das sich nicht für enorme Erregungen, Aufregungen oder moralische Pauschalverurteilungen eignet."

Zur Debatte um eine Impfpflicht sagte Precht: "In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist der Staat auf die Einsicht seiner Bürger angewiesen. Ich kann diese Dimension der Einsichtsfähigkeit nicht durch eine Impfpflicht übergehen, denn dann verlasse ich schnell den Boden unserer Grundwerte." Es sei nicht die Sache von Talkshows oder des Staates, "jedermanns Krankheitsrisiko auszuschließen oder gar zu verunmöglichen". Es zwar eine "positive Entwicklung", dass der Tod hierzulande aus dem Leben "quasi verdrängt" worden sei: "Aber sie führt dazu, dass Krankheit und Tod nicht mehr als etwas empfunden werden, was zum Leben gehört. Die totale Sicherheit ist immer nur um den Preis der Einschränkung der Freiheit zu haben."