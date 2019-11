Immerhin schafft der Drache Ordnung: "Lanzelot" in Weimar

Großartig, welche Fallgruben Heiner Müller in seinen Text eingebaut hat, lauter böse, kleine Abgründe, die so gut getarnt sind, dass durchschnittliche Kulturfunktionäre sie nicht entdecken konnten. Dirigent Dominik Beykirch hatte nicht nur Chormassen und Dutzende von Solisten unter Kontrolle zu halten, sondern auch vierzehn Bühnenmusiker, einen riesigen Orchesterapparat im Graben - kein Wunder, dass er sich zeitweise mit einem Kopfhörer Orientierung verschaffen musste. Dabei verfiel er nicht in den Fehler, dieses wuchtige Werk auch wuchtig zu interpretieren, im Gegenteil, es waren gerade die intimen Stellen, die besonders beeindruckten, etwa ein Dialog von Lanzelot mit einem traurigen Cello.

Wie Friedrich Engels im Gehrock

Unter den Solisten überzeugte der ungarische Bariton Máté Sólyom-Nagy in der Titelrolle ebenso wie der ukrainische Bariton Oleksandr Pushniak als Drache im feinen Gehrock. Er sah aus wie Friedrich Engels im Kontor. Sopranistin Emily Hindrichs hatte als Elsa permanent in allerhöchsten Tönen ihr Schicksal zu beklagen, eine Extrempartie, die sie stimmlich überzeugender meisterte als schauspielerisch. Wolfgang Schwaninger war ein glaubhaft gerissener Bürgermeister, Andreas Koch als kunterbunter Medizinmann ein Vergnügen. Insgesamt großer Jubel für eine hochriskante, aber in jeder Hinsicht gelungene Produktion.

Wieder am 29. November, sowie am 13. und 28. Dezember 2020 am DNT Weimar, sowie weitere Termine. Am 14. Dezember wird ein Mitschnitt der Premiere um 20.05 Uhr auf "mdr Kultur" gesendet.