Immer weniger wollen Ritterschlag: Sind Orden "korrumpiert"?

Der britische "Guardian" hat sich die Mühe gemacht und genau nachgerechnet. Demnach wollten seit 2011 genau 443 Personen ausdrücklich nicht von der Königin geehrt werden, sei es mit einem Ritterschlag oder Titeln wie dem "Officer of the Order of the British Empire" (OBE), einem "Commander" (CBE) oder auch einem "Member" (MBE). Haben vor ein paar Jahren nur knapp 1,5 Prozent aller Ordens-Kandidaten abgesagt, sind es inzwischen fast doppelt so viele, knapp drei Prozent.

In Deutschland dagegen bleibt die Zahl der "Ordensmuffel" weitgehend stabil, wie ein Sprecher des Bundespräsidialamts dem BR mitteilte. Demnach lehnen seit vielen Jahren etwa 0,6 bis 0,7 Prozent der Kandidaten das Bundesverdienstkreuz ab, das entspricht bei rund 1000 Verleihungen jährlich einer Zahl von fünf bis zehn Personen. "Anregen" kann übrigens jedermann die Auszeichnung, doch nur die 16 Ministerpräsidenten der Länder und das Auswärtige Amt sind beim Bundespräsidenten offiziell "vorschlagsberechtigt" für die insgesamt acht Stufen der Ehrung.

Die Gründe für die zunehmende Ordens-Skepsis in Großbritannien liegen nach Ansicht von Kritikern auf der Hand. So zitiert der "Guardian" einen Fachmann der Universität Birmingham, Kehinde Andrew, der sich keineswegs darüber wundert, dass es Leute gibt, die einen Ritterschlag ablehnen. Er ist vielmehr befremdet, dass es noch genug Personen gibt, die die altmodische Auszeichnung annehmen: "Abgesehen von den problematischen Seiten des Empires: Es existiert nicht mehr, warum also verleihen wir noch dessen Orden?"

Annahme eines Ordens "wäre Verrat"

Der ehemalige liberaldemokratische Abgeordnete Norman Baker verweist darauf, dass das Ansehen von britischen Orden stark gelitten habe, weil sie üblicherweise als Gegenleistung für politisches Wohlverhalten vergeben werden, also "korrumpiert" seien.

Prominente Ordens-Verweigerer begründen im "Guardian" ihr Verhalten fast durchweg mit der Geschichte des britischen Weltreichs. Fußballer Howard Gayle (Liverpool) sagte, seine Vorfahren würden sich "im Grabe umdrehen", wenn er sich von der Queen ehren lassen würde: "Ich denke, es wäre Verrat an allen Afrikanern, die durch das Empire ihr Leben verloren oder gelitten haben."