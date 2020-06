Immer noch Optimist: So prägt Amartya Sen die Politik

Immer wieder hat sich der im amerikanischen Massachusetts lebende Wissenschaftler mit dem heiklen Thema Identität beschäftigt, mit dem Selbstverständnis von Menschen, die sich viel zu oft als Mitglieder einer abgeschlossenen Gruppe definieren, sei als Gläubige, als Angehörige einer Nation oder Träger einer bestimmten Hautfarbe. Solche Festlegungen sorgen bekanntlich für erhebliche Konflikte, wie aktuell die Rassismus-Debatte zeigt. Amartya Sen erlebte schon als Kind in Bengalen die Gewalt zwischen Muslimen und Hindus, und das beeinflusst ihn bis heute. Ein "Krieg der Kulturen" sei keineswegs naturgegeben, so seine Botschaft im Buch "Die Identitätsfalle" (2007) - im Gegenteil: "Identität ist nicht die Quelle, sondern das Instrument der Gewalt. Sie wird von jenen benutzt, die Gewalt schaffen wollen. Es mag Menschen geben, die in ihrem Denken so behindert sind, dass es ihre gottgegebene Pflicht zu sein scheint, andere zu töten. Aber die meisten Menschen in jeder Religion denken überhaupt nicht so. Wenn das ein möglicher Gedanke wird, ist das ein künstlich kultivierter Gedanke."

Der Hunger war für ihn "unsichtbar"

Solidarität und Verhandlungsbereitschaft seien die wegweisenden Tugenden im Werk von Amartya Sen, heißt es in der Begründung der Jury für den Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vieles wäre möglich, wenn die Menschheit diese so scheinbar einfachen Anforderungen erfüllen würde. Bekanntlich ist es im Alltag schwer. 1943, als in seiner Heimat eine Hungersnot tobte, bekam Amartya Sen davon kaum etwas mit, weil er privilegierter Angehöriger der Oberschicht war. Womöglich sollte sich Europa fragen, ob es nicht genau diese Rolle in der Weltgemeinschaft hat. Wegschauen ist dann garantiert nicht hilfreich, die Bücher dieses weisen und zuversichtlichen Philosophen zu lesen schon eher.