"Immer noch nicht verwest": Russen beschimpfen Coco Chanel

In Russland gibt es die edlen Teile von Chanel wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine schon länger nicht mehr zu kaufen, aber auch in nahöstlichen Einkaufsparadiesen wie Dubai bekommen Russinnen die begehrte Designer-Ware angeblich nur, wenn sie unterschreiben, dass sie derzeit nicht in ihrem Heimatland leben und die erworbenen Textilien keinesfalls dort tragen, so Mode-Bloggerin Lisa Litvin. Auch andere vermögende Kundinnen beschwerten sich, dass sie derzeit im Ausland nicht an Handtaschen von Chanel kommen.

Ein Kunde will in der Chanel-Filiale in Mailand gekauft und darum gebeten haben, die Ware ins Hotel bringen zu lassen. Stattdessen hätten die Verantwortlichen beim Concierge angerufen und abgesagt, nachdem sie durch die Zahlungsmodalitäten erfuhren, dass sie an einen Russen verkauft hatten. In russischen Netzwerken werden die Fälle mit einiger Empörung diskutiert.

"Chanel löste finanzielle Probleme mit Hilfe der Nazis"

"Alles sehr seltsam", so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, die das zum Anlass nahm für eine Breitseite auf Unternehmensgründerin Coco Chanel (1883 - 1971). Die sei ja im Zweiten Weltkrieg eine "Agentin der Nazis" gewesen und an "Geheimverhandlungen" zwischen Deutschland und Großbritannien beteiligt gewesen: "Außerdem löste die Modedesignerin ihre finanziellen Probleme mit Hilfe der Nazis. Vor dem Krieg verkaufte sie die Produktionsanlagen für das berühmte Parfum Chanel Nr. 5 an jüdische Industrielle. Indem sie mit den Nazis paktierte, versuchte sie, die Rechte an den Gewinnen aus dem Verkauf von Parfüm zurückzugewinnen."

Tatsächlich lernte die prominente und offen antisemitische Mode-Designerin 1940 im besetzten Paris den Sonderbeauftragten des Reichssicherheitshauptamts in Frankreich, den Diplomaten Hans Günther von Dincklage kennen und verliebte sich ihn. Dank neu aufgefundener Quellen ist inzwischen auch bestätigt, dass Chanel als Spionin der deutschen Abwehr rekrutiert und unter dem Codenamen "Westminster" (in Anspielung auf ihren ehemaligen Liebhaber, den Herzog von Westminster) als Agentin F-7124 geführt wurde. Die erwähnte Geheimmission zu einem Separatfrieden mit England soll 1944 unter anderem daran gescheitert sein, dass Winston Churchill erkrankte.

"Wir werden den Teufelskreis durchbrechen"

"Wir haben gerade einen Schrank geöffnet, aus dem achtzig Jahre alte Skelette herausgefallen sind, die noch nicht verwest waren", sagte Zakharova zum Fall Chanel und zog eine direkte Parallele zur Propagandalüge, wonach die Russen in der Ukraine "Nazis" bekämpfen: "Wir sind ein sehr geduldiges und nachsichtiges Land. Wir haben allen alles vergeben, die Seite umgeblättert und den Weg für die Zukunft geebnet. Aber wenn sich diese Straße als Ringstraße entpuppt, werden wir diesen Teufelskreis durchbrechen."

Allerdings verhedderte sich Zakharova in einen unfreiwillig komischen "Denkfehler": Wenn der Chanel-Konzern tatsächlich so im Ungeist der Nazis wurzelt, wie sie es jetzt behauptet, dann wäre zu fragen, warum so viel russische Kundschaft in den Läden auftaucht und sich in den sozialen Medien derart viel Wut darüber äußert, momentan nicht an die Produkte zu kommen.

Mit einiger Herablassung verwies Zakharova darauf, dass die Chanel-Manager immer betont hätten, die "Traditionen des Hauses ausnahmslos stark zu pflegen": "Daran besteht jetzt kein Zweifel mehr.“ Die Unternehmensführung von Chanel solle endlich "zur Normalität zurückkehren" und nicht länger den "Nationalsozialismus unterstützen": "Jetzt werden alle davon erfahren."