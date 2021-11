"Immer idyllisch, nie ärmlich": 40 Jahre Traumschiff

Jeder lebens- und fernseherfahrene Deutsche weiß um die Erkennungsmerkmale vom "Traumschiff": die Melodie, die jede Reise eröffnet, die Traumstrände – etwa in der Karibik, in die gleich die erste Folge führte –, die Crew, deren Zusammensetzung sich zwar immer wieder geändert hat, die aber doch Institutionen wie Heide Keller hervorbrachte, die mit keiner Rolle so sehr verbunden wird wie mit ihren Auftritten als Chefstewardess.

So viel zu den allgemein bekannten Merkmalen der Kultserie. Nach vierzig Jahren auf hoher See ist das Traumschiff aber längst Gegenstand geographischer und filmwissenschaftlicher Betrachtungen geworden, und das ZDF hat natürlich längst mit der Archivarbeit begonnen.

Verkehrte Weltbilder?

Die Geographin Marie Karner hat sich wissenschaftlich mit den Bildern beschäftigt, die die Kultserie von der großen weiten Welt entwirft. Welche Assoziationen entstehen da, und wie beeinflussen sie unsere Vorstellung von Welt? Und eine erste Antwort der Forscherin im Interview mit der Bayern 2 Radiowelt lautet: "In den frühen Folgen sind die Landschaften und auch die dort lebenden Menschen eher Kulisse". Im Vordergrund stünden die Hauptrollen und ihre Konflikte, die an exotischen Fernzielen ausgetragen werden, sagt Karner: "Die Einheimischen treten eher als stumme Statisten auf."

Mit der Zeit aber habe sich das gewandelt: Die Szenen, die sich mit den Einheimischen und ihren Schicksalen auseinandersetzten, seien prägender geworden, und die Betroffenen hätten "auch zunehmend eine Sprache bekommen". Sie seien beteiligt an Konfliktlösungen, informierten über ihr Land. Genau darin drücke sich ein veränderter Zeitgeist aus, die Akzeptanz von und das Interesse an anderen Kulturen, statt diese nur für die bunte Optik zu nutzen.

Wechselwirkung: Fiktion und Realität

Gänzlich seien die alten Inszenierungen aber nicht verschwunden: Immer noch gäbe es Bands und Tänzerinnen, die neben ihrer Bildwirkung keine weitere Funktion hätten, so Karner. Und: Die Schauplätze seien immer noch eher idyllische Orte, deren oft ärmlicher Alltag ausgeblendet bleibe.

Wie sich das auf das Reisegeschäft auswirkt? Einige Touristikanbieter, so Marie Karner, arbeiteten bewusst mit den TV-Bildern und steuerten die inszenierten Ziele an, um ihren Gästen die Möglichkeit zu geben, die "Paradiese" persönlich in Augenschein zu nehmen.

Erfolg in Zahlen: Quote

Der wissenschaftlichen Kritik stehen die Erfolge der Serie gegenüber: Erst 2021 (Folge: "Malediven/Thaa Atoll") erreichte das "Traumschiff" wieder 6,71 Millionen Zuschauer, zehn Jahre zuvor waren bei "Bora Bora" noch 8,94 Millionen dabei.

Reisende und Reiseziele

Fürdie zahlreichen Fans der Serie ist das Jubiläum natürlich ein Anlass, um in Erinnerungen zu schwelgen – sich Schauspieler, Lieblingsfolgen und Reiseziele wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das erste Ziel 1981: die Bahamas. Seitdem liefen 93 Folgen in über siebzig verschiedenen Ländern – von Ägypten bis Vietnam. Fünf Kapitäne waren an Bord: Günter König, Heinz Weiß (seit 1983), Siegfried Rauch (seit 1999), Sascha Hehn (seit 2013), Daniel Morgenroth und seit Weihnachten 2019 steuert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger das Schiff.

Bis heute die populärste Konstante: Heide Keller, die von der ersten bis zur achtzigsten Folge als Chefhostess Beatrice zu sehen war. Sonstige Stammgäste, an die zum Jubiläum erinnert wird: Maria Sebaldt (7 Auftritte) Gila von Weitershausen (6), Gerit Kling (5), Christine Mayn (5), Dietrich Mattausch (7), Marek Erhardt (5), Jochen Horst (4).

Die erste Folge gehört übrigens auch zu denen, die am häufigsten ausgestrahlt wurden: "Karibik" (Folge 1) lief sieben Mal im ZDF, ebenso wie: "Kenia"" (Folge 7), "Amazonas" (Folge 11), Las Vegas (Folge 40), Chile Osterinsel (Folge 42).

Zum Jubiläum sind zahlreiche Wiederholungen und digitale Angebote auf der ZDF Mediathek geplant.