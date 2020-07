Immer doppelt so teuer? Warum Kultur-Bauten so riskant sind

Und die Erfahrung ist leider noch viel ernüchternder: Nicht selten werden öffentliche Bauprojekte, und nicht nur in der Kultur, doppelt so teuer wie zunächst kalkuliert. Aktuelle Beispiele finden sich schnell: In Augsburg soll die Theatersanierung jetzt rund 320 Millionen Euro verschlingen, ursprünglich war von weniger als 190 Millionen die Rede. Die Oper Köln sollte mal für 250 Millionen Euro modernisiert werden, derzeit ist von gut 560 Millionen die Rede, was regelmäßige Zeitungsleser und Radiohörer nicht erstaunen wird. Es gibt soviele Kostenexplosionen, dass die zuständigen Politiker längst einen Hörsturz haben müssten.

"Da kommen Dinge zum Vorschein"

Kein Wunder also, dass sie jetzt, wo das Geld konjunkturbedingt wirklich knapper wird, keine neuen Projekte durchwinken wollen, von denen jeder weiß, dass sie sämtliche Kalkulationen sprengen werden. In Bayreuth zum Beispiel muss das Festspielhaus gründlich auf Vordermann gebracht werden. Bezahlen sollen das ganz überwiegend Bund und Land, und die zuständige Haushaltspolitikerin im Bundestag, Patricia Lips von der CDU, war bei der Besichtigung kürzlich auch ziemlich realistisch: "Wenn solche Gebäude saniert werden, reden wir ja nicht von ein, zwei Jahren, sondern von einem längeren Zeitraum. Was man auch häufig hat, dass man während einer Sanierung irgendeine Wand aufbricht oder sonst irgendwas, und auf einmal kommen Dinge zum Vorschein, die wusste man nicht, die hat man überhaupt nicht gekannt, da stecken sie nicht drin."