Im Theaterjahr 2020 führte vor allem Corona Regie

Was auffällt: dass vor allem die großen Theater sich mit digitalen Projekten hervortun. Schon an mittleren Häusern stößt man auf Zurückhaltung. Sibylle Broll-Pape, Intendantin am ETA Hoffmann Theater in Bamberg, zum Beispiel sagt zum Theater im Netz: "Also, es hätte Perspektive, wenn man ganz andere Ausstattungen hätte. Das ist für ein Theater in unserer Größenordnung irgendwie gar nicht möglich. Ich habe das jetzt wirklich auch noch mal überprüfen lassen, wie das mit Livestreams und all diesen Möglichkeiten ist – das würde uns hier einfach völlig überfordern."

Kleinen Bühnen fehlt Geld für großen digitalen Auftritt

Es fehlt den mittleren und kleineren Häusern schlicht am Equipment, um digitale Formate professionell realisieren zu können. Da wäre nachrüsten erforderlich. Aber mit welchem Geld? Corona hat riesige Löcher in die Kulturetats der Städte gerissen. Massive Sparmaßen stehen an, die die Theater ins Mark treffen werden. Und wir reden hier bisher nur von den Stadt- und Staatstheatern. Der freien Szene geht es noch viel schlechter.

Die eigentliche Bilanz des Theaterjahres 2020 wird sich demnach erst im Laufe des kommenden Jahres ziehen lassen, wenn klar ist, was von der Bühnenlandschaft dann überhaupt noch übrig ist. War Corona für die Theater also eine einzige Katastrophe. Oder gibt es irgendetwas, wofür diese Pandemie doch gut war? Sibylle Broll-Pape beantwortet diese Frage mit einem entschiedenen Nein: "Erstens mal ist sie nun wirklich tödlich, in jeder Hinsicht. Ich habe halt mal wieder gelernt, mit einer Krise umzugehen. Aber ob ich das brauchte? Nee!"

