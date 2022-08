Im Rausch des Autotune: CRO und sein Album "11:11"

Gut zehn Jahre ist das jetzt her: Bewaffnet mit einer Pandamaske zieht der Schwabe Carlo Waibel alias CRO ganz "easy" an dem Gangstarap-Goldketten-Angeber-Autotross auf der deutschen Chart-Autobahn vorbei. Verpasst der herrschenden Rap-Härte eine wohltuende smooth-seichte Leichtigkeit. Und es war schon ok, wenn es textlich nicht so deep ist. Denn Boy-flirtet-mit-Girl-Reime zum easy Nachsingen – das beherrschte CRO damals wie kaum ein anderer im deutschen Rap-Game. Und 2022?

Die einsame Freiheit des Popstars

Ist nicht mehr alles so easy. Was einfach auch schon daran liegt, dass man CRO bisweilen nicht mehr versteht. Und zwar im doppelten Sinn. Man versteht nicht, warum er im Jahr 2022 ein komplettes Album mit dem doch nun mehr als überstrapazierten Autotune-Effekt aufnimmt. Und dann versteht man ihn auch manchmal wirklich nicht mehr in seinem Autotune-Rausch. Singt er da tatsächlich gerade über ein Fensterbrett?

Doch das Lied heißt gar nicht "Fensterbrett", sondern "Facetime Luv". Es geht darum, dass Videochats und selbst die beste Internetleitung einfach nicht den persönlichen, den direkten Kontakt mit dem Girl ersetzen können. Soweit waren wir doch schon im ersten Lockdown. Gerade nach dem Vorgänger-Doppel-Album "Trip" von 2021 hätte man sich mehr Innovation erhofft. Da hatte CRO neue Seiten aufgezeigt und neue Masken aufgezogen: Der Funky Disco-Helm tauchte auf und gleichzeitig deutete sich eine düstere, psychedelische, melancholische Post-Panda-Ära an, die CRO auf "11:11" fortsetzt.