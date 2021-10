Im Morast der Macht: Verdis "Macbeth" in Salzburg umjubelt

Ob wirklich alle Wege zur Macht über Verbrechen umgeleitet werden, wie es bei Verdi behauptet wird, das sei dahin gestellt - durch Morast führen sie auf jeden Fall. Und so ist die Fortbewegung auf der Bühne der Salzburger Felsenreitschule gar nicht so einfach, nicht mal mit Gummistiefeln. Ein ziemliches Schlammloch, dieses Schottland, in dem König Macbeth sein Unwesen treibt, der Matsch ist überall. Und in diesem Fall sind wohl nicht die beschaulichen Hochmoore mit ihrer Insektenplage gemeint, sondern tatsächlich der Dreck, an fast allen kleben bleibt, die hoch hinaus wollen.

Macht ordentlich was her

Ausstatter Alexander Müller-Elmau hatte reichlich Theaterhumus aufgeboten, eingerahmt von metallisch schimmernden Wänden, die an ein Verlies erinnerten: Die Türen sind schmal, öffnen sich unvermutet, und die vielen Gespenster, die hier ihr Unwesen treiben, verschwinden wie die Ratten in den Ritzen des Gemäuers. Macht ordentlich was her, diese "Macbeth"-Ausstattung, und trug zum Fußgetrampel und begeisterten Applaus sicher nicht unwesentlich bei.