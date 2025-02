Im Mittelalter-Check: Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2"

Schon seit Langem bedienen sich Computerspiele der Geschichte. In zahllosen Strategie- und Actiongames werden die großen Konflikte der Menschheitsgeschichte neu durchgespielt, in "Civilization" werden Entwicklungen ganzer Kulturen simuliert, in "Assassin's Creed" vor allem alte Städte auf beeindruckende Weise nachgebaut.

Jetzt verspricht auch das tschechische Entwicklerstudio Warhorse Großes: Ihr diese Woche veröffentlichtes Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2" sei in seiner historischen Authentizität unübertroffen. Aber wie gut schneidet es wirklich unter den Experten ab?

Weniger Mittelalter, mehr Ausstattung

Auf den ersten Blick ist die Mediävistin Sonja Würtemberger sehr von dem Spiel beeindruckt. "Vor allem die Naturaufnahmen fand ich noch viel beeindruckender als das, was immer betont wird, wie die Waffen." Der Professorin an der IU, der Internationalen Hochschule (externer Link), ist klar: "Es geht nicht ums Mittelalter, es geht nur um eine möglichst akkurate, historische, möglichst genaue Ausstattung."

Damit sind aber nicht nur Kleider, Waffen und Alltagsgegenstände gemeint. Die Entwickler haben einen ganzen Landstrich Böhmens im Jahre 1403 so detailgetreu wie möglich digital nachgebaut, samt Burgen, Städten und Dörfern.

Schon in den ersten Minuten des Spiels erblicken die reisenden Helden und seine Begleiter in der Ferne die Burg Trosky in Tschechien. Wer sich im Internet Bilder der heutigen Burgruine anschaut, stellt fest: Der digitale Nachbau gleicht dem Original extrem.