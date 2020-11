"Im Leben nichts versäumt": Schauspieler Peter Radtke ist tot

Von 1957 bis 1961 absolvierte Peter Radtke eine Dolmetscherausbildung in Englisch, Französisch und Spanisch an einer privaten Fremdsprachen-Schule in Regensburg. Dank des außerordentlichen Engagements der Mutter konnte er 1963 an der Universität Pennsylvania das "Certificate in American Culture and Civilization" ablegen. Von 1964 bis 1968 besuchte er das Abendgymnasium Regensburg, machte dort Abitur und studierte danach von 1968 bis 1976 Germanistik und Romanistik an den Universitäten Regensburg und Genf mit abschließendem Erstem Staatsexamen und Promotion.

Engagement gegen Pränatal-Diagnostik

Ohne die Doktorarbeit, so Radtke im BR, hätte er vermutlich nicht seine erste Anstellung bei der Münchner Volkshochschule bekommen. Dort war er von 1977 bis 1984 Fachgebietsleiter für das "Behindertenprogramm". Seit 1984 bis 2008 war er Geschäftsführer und Leitender Redakteur der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien. Von 2003 an saß er Mitglied im Nationalen Ethikrat, seit 2008 auch in dessen Nachfolge-Institution Deutscher Ethikrat.

In dieser Eigenschaft engagierte sich Radtke gegen die Konsequenzen der Pränatal-Diagnostik, also die Möglichkeit, Erbkrankheiten von Embryos bereits im Mutterleib festzustellen und den betroffenen Eltern dadurch die Entscheidungsfreiheit zu geben, den Fötus abzutreiben: "Wenn ich sehe, in welche Richtung unsere Gesellschaft in den letzten Jahren marschiert, gerade in medizinischer Hinsicht, also in eine Welt, in der Krankheit und Leid angeblich nicht mehr notwendig sind, weil der medizinische Fortschritt das verhindern kann, da graust es mich", sagte Radtke dem BR.