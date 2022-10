Im Kino oder auf der Couch: Hofer Filmtage gestartet

Ende Oktober sind die Hotels in Hof und Umgebung ausgebucht – die oberfränkische Stadt ist Anziehungspunkt für Filmschaffende und Kinofans aus Deutschland und der halben Welt. Die Internationalen Hofer Filmtage gelten als eines der wichtigsten Festivals, vor allem als Plattform für Nachwuchstalente. Die Oscar-Preisträgerin Caroline Link, Doris Dörrie, Wim Wenders, Sönke Wortmann und viele andere haben in Hof ihre Karriere begonnen. Gestern Abend startete nun die 56. Auflage des Festivals.

Produzentinnen, Schauspieler, Drehbuchautorinnen, Regisseure und dazwischen das ganz normale Publikum: Bunt gemischt sitzen sie alle auf den roten Samtsesseln im traditionsreichen Scala Kino. Die Hofer Filmtage seien das große Familienfest des Kinos, freut sich Festivalleiter Thorsten Schaumann und seine Begeisterung bei der Eröffnung ist ansteckend.

Eröffnungsfilm: "Olaf Jagger"

Eröffnet wurde das Festival mit "Olaf Jagger", einer wahnwitzigen Suche des Comedian Olaf Schubert nach seiner Verbindung zum Rockstar Mick Jagger. Fiktion oder Dokumentation – in dieser Geschichte von Regisseurin und Drehbuchautorin Heike Fink springt Olaf Schubert permanent hin und her – atemlos und obsessiv. Das sorgt für viel Szenen-Lacher und Applaus

Rund 2.000 Filme hat Thorsten Schaumann für die 56. Internationalen Hofer Filmtage gesichtet – bei "Olaf Jagger" wusste er sofort: "Das ist der beste Eröffnungsfilm, der uns dieses Jahr passieren konnte."

Am 6. April kommt "Olaf Jagger" in die Kinos. Für Regisseurin und Drehbuchautorin Heike Fink ist es eine Ehre, damit das Hofer Festival zu eröffnen: "Es ist ein besonderes Festival. Es bietet eine Startrampe für den jungen Deutschen Film. Ein Festival ohne Mainstream und ein Festival ganz nah am Publikum."

Zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren

Statt rotem Teppich für die Stars und Absperrbänder für die Zaungäste gibt es in Hof den direkten Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum. Die Zuschauerinnen und Zuschauer reisen aus ganz Deutschland an – aber auch viele Menschen aus der oberfränkischen Stadt leben die kommenden fünf Tage fast nur im Kino.

Gut 130 Spiel- und Dokumentarfilme erleben in Hof bis Sonntag ihre Deutschland- und zum Teil sogar Weltpremiere. Unter dem Hauptthema "Gesellschaft" haben die unterschiedlichsten Facetten von Familienalltag genauso Platz wie eine Retrospektive über den kürzlich verstorbenen Multikünstler Roland Reber oder der Umgang von Künstlern mit der Pandemie und ganz aktuell mit dem Krieg in der Ukraine.

Festival ist weiterhin hybrid

Kino lebt und hat als Austauschplatz Zukunft – davon ist Thorsten Schaumann fest überzeugt. Er entwickelte ursprünglich aus der Not heraus geborene Lösungen weiter, um noch mehr Publikum zu erreichen. Zum dritten Mal ist das Festival hybrid – bis 6. November kann der Großteil der Filme online ausgeliehen werden.

Trotzdem lohnt sich die Reise nach Hof, schließlich gibt es noch viel mehr live zu erleben – etwa einen "Shakespeare-Automaten" oder den direkten Austausch mit Filmschaffenden in Gesprächsreihen und an der Kult-Bratwurstbude. Und auch das Rattern und Knistern alter Tonspuren ist zu hören – in der Reihe "8-16-35" werden Schätze aus dem Festival-Archiv gezeigt, wie zum Beispiel "Sin Nombre" von Cary Jôji Fukunaga.

Dazu passt auch ein Film über den Mit-Erfinder des Tonfilms vor genau 100 Jahren – das war Hans Vogt. Der Ingenieur stammte aus dem kleinen Dorf Wurlitz und das liegt gleich neben Hof.

Tickets für alle 130 Filme können direkt online gebucht, aber auch einfach analog am legendären Kartencontainer in der Fußgängerzone gekauft werden.