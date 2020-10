Im Jenseits helfen Gummistiefel: "Orfeo" in Gelsenkirchen

Das Musiktheater im Revier (MIR) in Gelsenkirchen legte jetzt mit einer besonders aufwändigen Produktion nach und zeigte Monteverdis Standpauke mit Chor, Solisten, Ballett und Puppentheater. Die Moral von der Geschichte wurde in der Regie von Rahel Thiel und der Choreographie von Giuseppe Spota dabei ziemlich in den Hintergrund gerückt. Stattdessen war ihnen wichtig, dass Monteverdi tatsächlich künstlerisch einen völligen Neubeginn wagte.

Da stürzt doch glatt der Himmel ein

Und so wurde der Abend zu einer Verneigung vor diesem Mitbegründer der Oper. Da durften die Windmaschine und das Donnerblech nicht fehlen, die damals, Anfang des 17. Jahrhunderts, wichtige Effektgeräte waren, da wurde mit der Perspektive gespielt, eine Lieblingsbeschäftigung der Renaissance, da regnete es und da stürzte doch tatsächlich der Himmel ein - und zwar buchstäblich, das machte was her. Theater über das Theater also, und auch über den Neustart mitten in der Pandemie: Aus einer scheinbaren Ballett-Probe heraus nahm "Orfeo" seinen Anfang, die Mitwirkenden applaudierten sich zum Auftakt gegenseitig, feuerten sich an, sei es aus Erleichterung, dass es wieder losgeht mit den Premieren-Reigen, sei es aus Begeisterung für eine unverwüstliche Kunstform. Und derselbe Applaus stand auch am Ende, womit Rahel Thiel und Giuseppe Spota einen Kreislauf andeuteten - "Orfeo" fängt also immer wieder von vorn an, wie jeder ernst zu nehmende Mythos.