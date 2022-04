Im Herz der Finsternis: "Der Ausflug" von Dirk Kurbjuweit

Die Freunde paddeln trotz der schlechten Omen los, entdecken die Schönheit der Fließe und verlieren sich schließlich in ihrem Labyrinth. Es ist eine Falle ohne Ausweg. Ihre Gegner sind unsichtbar und doch immer da. Plötzlich liegen da eine Waffe und eine Botschaft. 24 Stunden haben die Schulfreunde Zeit, Josef selbst loszuwerden. Als Gegenleistung bleiben die anderen am Leben. Es ist dieses Gedankenspiel, das Kurbjuweit an dem Stoff gereizt hat. Er nennt es "Versuchsanordnung": "Wie bewährt sich der Mensch in einer extremen Situation? Da wird der Mensch manchmal sehr gefordert und verliert eben manchmal auch seine Linie und rutscht ab."

Die Wagenburg verliert ihre Wehrhaftigkeit

Erst sind es feine Haarrisse, doch je bedrohlicher der Feind, desto tiefer werden sie. Das Vierergespann, das sich immer für eine Wagenburg hielt, verliert seine Wehrhaftigkeit. Moral hat eben sehr unterschiedliche Härtegrade. Ist "Der Ausflug" ein Kammerspiel oder auch ein politischer Roman? Beides sagt Kurbjuweit: "Politik beginnt für mich da, wo Menschen miteinander leben und Regeln für ihr Zusammenleben finden müssen, insofern ist dies auch ein politischer Roman, weil es geht darum, dass es in dieser Region, wo die vier durchpaddeln, dass es keine Regeln mehr gibt, d.h. es gibt keine Instanz, die diese Regeln mehr durchsetzen kann, der Staat ist offenkundig machtlos, und das Böse übernimmt die Herrschaft."

Das Böse dringt in politisches Vakuum ein

Für Kurbjuweit ist es der gefährlichste Zustand überhaupt, wenn das Böse in ein politisches Vakuum eindringt. Ähnlich den No-Go-Areas, die es in den 90er Jahren in Brandenburg gab.

Als Autor beherrscht Kurbjuweit die Kunst, mit wenigen Worten viel zu sagen. Vielleicht ist es der Journalist, der ihn das gelehrt hat. Der wenig Zeilen hat, um Komplexität in Worte zu fassen. Das Romanschreiben ist für ihn zu einem Fluchtpunkt geworden, erzählt er "Zum Glück habe ich da einen Knopf in meinem Kopf, den ich einfach nur drücken muss und dann komme ich raus, aus der Berliner politischen Welt in die Welt meines Romans, in eine Phantasiewelt, in der ich mit meinen Gestalten lebe, mit anderen Menschen als jene, die mich umgeben, und das ist für mich immer wahnsinnig interessant und aufregend."

Mehrere Romane Kurbjuweits sind bereits verfilmt worden. Er wurde deshalb schon oft als cineastischer Schreiber bezeichnet. Seine Texte erzeugen Bilder im Kopf. Er selbst hält das für ein großes Missverständnis oder puren Zufall. Er habe schlichtweg keine Ahnung von Film. Etwas Anderes beherrscht Kurbjuweit aber definitiv: Die Nuancen zwischenmenschlicher Beziehungen fein skizzieren.

"Der Ausflug" ist bei Penguin erschienen.