Im Exil: Russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja wird 80

In Moskau saß man bei Ljudmila Jewgenjewna Ulitzkaja immer in der Küche. Eine Angewohnheit noch aus KGB-Zeiten, als Küchen ein einigermaßen sicherer Ort für ungezwungene, offene Gespräche waren. In der Berliner Wohnung der russischen Schriftstellerin indes geht die Küche offen in das Wohnzimmer über, der Tisch markiert im Schein einer Deckenlampe die Trennung. An der Wand: gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Familienalbum der Schriftstellerin.

Schriftstellerin Ulitzkaja: Neuanfang mit 80 Jahren

"Diese Fotos hat man mir erst später aus Moskau mitgebracht", erzählt die Autorin, "ich selbst konnte nur einen kleinen Koffer mitnehmen – sieben Kilo. Ich denke immer an meine Eltern, die im Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren evakuiert wurden. Ich wurde 1943 im Ural geboren. Evakuierung ist daher kein unbekanntes Thema für mich."

Das Leben Ljudmila Ulitzkajas hat sich dramatisch verändert seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Einübung in die Fremde fällt schwer: Am Dienstag wird sie 80 – ein Lebensalter, in dem man sich nicht mehr so schnell in einen Neuanfang in einem anderen Land stürzt. Ihr Mann, der Maler Andrej Krassulin, ist sogar noch neun Jahre älter.

Kritikerin des autoritären Russlands

Den Ausschlag habe letztlich ihr Sohn gegeben, erzählt Ulitzkaja: "Kurz nach Kriegsbeginn kam er, der schon lange nicht mehr in Russland lebt, nach Moskau und ordnete an: "Packt schnell Eure Sachen!" Er brachte uns außer Landes. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir sonst in Moskau geblieben wären. Wir sind alte Leute und an unsere Dinge und Orte gewöhnt. Mein Mann hat sein Atelier in Moskau – er hat da sehr viel Zeit verbracht. Es ist Teil seines Lebens, mehr als 40 Jahre ist er da immer hingegangen."

Der Trott des Alltags fehlt, das Heimweh ist groß, aber noch viel größer ist das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine und die Verfolgung Andersdenkender in Russland. Ljudmila Ulitzkaja hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, in Moskau müsste sie inzwischen immer mit Verhaftung rechnen. In ihrer autobiographischen Erzählung "Die Kehrseite des Himmels" schrieb sie schon 2015: "Mein Land krankt an aggressiver Unbildung, Nationalismus und imperialer Großmannssucht."

Leben in der "Risikozone"

Auf Anweisung des Kulturministeriums sind Ljudmila Ulitzkajas Bücher inzwischen aus den Schaufenstern der Buchhandlungen verschwunden, sie werden jetzt nur noch eingepackt in schwarzer, undurchsichtiger Folie verkauft. Zu viel staatszersetzendes Gift zwischen den Zeilen! Immerhin: als "Ausländische Agentin" wurde sie noch nicht stigmatisiert.

Leben in der Risikozone, nennt Ulitzkaja das. Schon seit ihrer Kindheit lebe sie dort. "Meine Großväter waren beide im Lager. Unsere Familie war unbeliebt, denn uns war immer klar, mit was für einer Macht wir es zu tun haben. Schon als Kind wusste ich genau, wo man was sagen kann."

Den Rückfall Russlands in quasi totalitäre Strukturen hat die Schriftstellerin lange kommen sehen. In ihrem Roman "Jakobsleiter" etwa verhandelt Ljudmila Ulitzkaja am Beispiel des Kiewer Wissenschaftlers und Musikliebhabers Jakow Ossetzkij die Macht des Politischen und die Tyrannei der Mächtigen. Der Held, der biografisch stark an den Großvater der Schriftstellerin angelehnt ist, gerät unter Stalin gleich zweimal in den Gulag. Zuerst als sogenannter "Volksfeind", später als "Kosmopolit" während der gleichnamigen Kampagne gegen Juden ab 1949. Heute betreibt die Putin-Regierung trotz der Terrorherrschaft wieder einen Kult um Stalin.

Im Berliner Exil entsteht ein neuer Roman

"Stalin ist es gelungen, einen sowjetischen Menschen zu erschaffen", sagt die Schriftstellerin, "das ist ein Mensch, bei dem kategorisch das kritische Denken fehlt. Der Krieg markiert eine scharfe Grenze. Die Schuld dafür trägt ein Volk, das seine Lektionen nicht gelernt hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie oft man dieselbe Situation wieder erleben muss, bis die Lektion endlich angekommen ist."

Im Berliner Exil schreibt Ljudmila Ulitzkaja unterdessen an einem neuen großen Emigrationsroman. Im Erzählen selbst liegt schließlich ein bisschen metaphysischer Trost. Sie hoffe, sagt sie und zuckt mit den Schultern, dass sie genug Zeit und Kraft haben werde, den Roman noch fertig zu stellen.