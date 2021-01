Im Dienste der Menschen: 100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz

Hilfe für alle, die Hilfe brauchen

Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in Notsituationen zu unterstützen. Die zahlreichen Hilfsmaßnahmen richten sich an Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung – an alle, die aufgrund von existenziellen Engpässen ihren Alltag nicht mehr alleine stemmen können. Der Verein legt ihren Fokus auf die Bedürfnisse und die individuelle Lebenssituation des einzelnen.

Arbeit in Afrika, Asien, Nahost und Lateinamerika

Derzeit arbeitet das DRK auch in ca. 50 Ländern in Afrika, Asien, Nahost und Lateinamerika. Die Schwerpunkte der Projekte im Ausland liegen in der Hilfe bei Katastrophen, bei der Trinkwasserversorgung, der Armutsbekämpfung, dem Wiederaufbau sowie der Unterstützung beim Kampf gegen Epidemien – wie auch aktuell weltweit gegen Corona. Um all das zu leisten, braucht es sozial engagierte Menschen. "Von Anfang an spielte das ehrenamtliche Engagement im Deutschen Roten Kreuz eine sehr große Rolle. Das Ehrenamt wird auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken", sagt DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

Immer mehr Ehrenamtliche im Einsatz

Aktuell sind mehr als 440.000 Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen im Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz. Seit 15 Jahren verzeichnet der Verein steigende Zahlen an Freiwilligen. Die erfreuliche Entwicklung schreibt das DRK teilweise der Flüchtlingskrise ab 2015 zu. Um die Flüchtlinge in den zahlreichen Unterkünften zu unterstützen, haben sich viele spontan beim Roten Kreuz gemeldet – viele von ihnen sind danach zu festen Ehrenamtlichen geworden.

Essen auf Rädern

Besonders während der Corona-Krise versorgt das Rotes Kreuz mit dem Projekt "Essen auf Rädern" bundesweit täglich 170.000 Menschen mit dem Menü-Bringdienst. In rund 480 Einrichtungen werden die hochwertigen Essenspakete aufbereitet. Mit einem Fahrdienst ermöglicht das Rote Kreuz zudem Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen die gewohnte Mobilität.

Wasserwacht, Bergwacht, Krankenpflege

Mittlerweile können sich die Ehrenamtlichen auf verschiedene Bereiche beim Roten Kreuz bewerben: Wasser- oder Bergwacht, Krankenpflege, Jugendrotkreuz oder Nachbarschaftshilfe. Die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind sehr vielfältig. Die Interessierten können nach persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten entscheiden, welche der Aufgaben - ob nur kurzfristig oder projektgebunden - sie wählen. In vielen Fällen kann das berufliche Können sinnvoll eingesetzt werden. Vorkenntnisse und Fähigkeiten, wie zum Beispiel beim Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht, sowie eine weiterführende Ausbildung sind in einigen Bereichen auf alle Fällen notwendig. Das DRK stellt dafür auch entsprechende Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Während der Corona-Pandemie werden diese online abgehalten.