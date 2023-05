Im Angesicht des drohenden Untergangs: Eugen Ruges Pompeji-Roman

Parodistische Spiegelung unserer Gegenwart

Josse, von bescheidener Herkunft, bewegt sich geschmeidig zwischen beiden Fronten. Von mächtigen Strippenziehern wird er umworben, weil sie spüren, dass er als ehrgeiziger Aufsteiger leicht zu ködern ist. Als die steinreiche Geschäftsfrau Livia ihn zu ihrem Liebhaber macht, eröffnen sich ihm völlig neue Perspektiven. Er wird zum Gegner seiner einstigen Mitstreiter, die ein neues Pompeji mit wahrer Demokratie und ohne römischen Imperialismus erschaffen wollen.

Als historischer Roman im strengen Sinn wirkt das manchmal ein bisschen halbseiden. Doch das ist verzeihlich, da es Ruge noch auf eine zweite Bedeutungsebene abgesehen hat: Nämlich auf die parodistische Spiegelung unserer Gegenwart in den historischen Verhältnissen von damals. Auf sehr elegante Weise wahrt er dabei die erzählerische Balance zwischen atmosphärisch dichten Schilderungen des antiken Gesellschaftslebens einerseits und den Anspielungen auf unsere heutige Gegenwart andererseits, die nie bleischwer ausfallen, sondern sich stets im spielerisch Assoziativen bewegen. Daher ähnelt die Lektüre einem äußerst anregenden Ausflug in einen antiken Erlebnispark, dessen lebendige Szenenbilder einen doppelten Boden und eine mehrfache Bedeutung haben. "Was rätst du also?", fragte Josse. Epiphanes blickte ins Nichts, dann sagte er: "Was ich dir raten soll? Es gibt kaum ein Geschäft, das so verlogen und schmutzig ist wie der Wahlkampf."

Menschheit unfähig, das Richtige zu tun

Solche Einsichten für die Ewigkeit sind amüsant, haben aber trotzdem einen ernsten Unterton. Denn Ruge erzählt, ohne groß Aufhebens davon zu machen, eine exemplarische, wohlbekannte Geschichte. Sie dreht sich um die alte Frage, die sich immer wieder aufs neue stellt: Warum ist die Menschheit angesichts absehbarer Katastrophen meist unfähig, das Richtige zu deren Vermeidung zu tun? Ruges Antwort ist einfach, aber sie hat die Empirie auf ihrer Seite: Offenbar lieben die Menschen die Abgrenzung voneinander mehr als jede Einigkeit, fortwährend versuchen sie sich zu überbieten, werfen sich Knüppel zwischen die Beine und immer wollen alle besser als alle anderen sein.

Das ist zweifellos schlimm, aber komisch ist es auch. Es ist die große, niemals endende Gesellschaftskomödie der Weltgeschichte und oft genug eine Farce. Darum stimmt Hegels Satz, dass sich jede Tragödie als Farce wiederholt, in diesem Fall auch umgekehrt. Die pompejanische Farce von eigensüchtigen Streitereien und kleinlichen Intrigen geht der Tragödie des Untergangs in der Vulkanasche voraus. Viel besser als es Eugen Ruge hier getan hat, lässt sich von solch menschlichem Scheitern am Allzumenschlichen kaum erzählen.