Ikone der Kulturwissenschaftler: Walter Benjamin zum 130.

Walter Benjamin ist zweifelsfrei eine Ikone der Kulturwissenschaften. Bahnbrechend ist sein Aufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" – es ist der wohl am meisten zitierte Text in diesen Disziplinen. Benjamin ist für seine philosophischen Texte und seine Kulturkritiken bekannt, für seine langjährigen Freundschaften zu Gershom Scholem, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt und Bertolt Brecht. Was viele nicht wissen: Benjamin hat auch Spuren im damals noch jungem Medium Rundfunk hinterlassen.

Rundfunkarbeiten als Broterwerb

Wirkliche Berühmtheit erlangte Benjamin erst nach seinem Tod im Jahr 1940. Zeit seines Lebens musste er mehr oder weniger um die Runden kommen, nachdem die Inflation das väterliche Vermögen aufgefressen hatte. Sein Geld verdiente er mit Zeitungsartikeln sowie mit Rundfunkbeiträgen. Seine Arbeiten für die Südwestdeutsche Rundfunk A.G. in Frankfurt und die "Berliner Funkstunde" nannte er reinen Gelderwerb. Aber in den Arbeiten steckt viel mehr.

"Radau um Kasperl": Hörspielfragment

Eine davon ist sein Hörspiel "Radau um Kasperl" – produziert für Kinder. Ihnen sollte im Hörspiel die Arbeitsweise und das Prinzip von Rundfunk erklärt werden. Der "Kasperl" wurde 1932 ausgestrahlt, verschwand dann in den Archiven und tauchte erst später wieder auf.

Heute ist es ein Archivschatz: "Radau um Kasperl" ist Benjamins einzig erhaltene Hörspiel-Sendung. Leider ist sie nur in zwei Originaltonfragmenten erhalten. Zu hören sind zwei Spielszenen: am Jahrmarkt und im Zoo.

2021 hat der SWR das Hörspiel anhand des erhaltenen Skripts neu inszeniert.

Unterhaltung statt Belehrung

Wer im Hörspiel bahnbrechende Erkenntnisse eines großen Philosophen erwartet, der wird enttäuscht. Wer unterhalten, zerstreut, vergnügt zurückgelassen werden will, ist hier richtig. "Der Hörer will Unterhaltung, keine quatschenden Universitätslehrer", sagte Benjamin einst.

Dementsprechend steht in der Ankündigung zur Ursendung von 1932: "Übrigens sind Kasperls Erlebnisse in diesem Hörspiel, wie schon der Titel sagt, mit Radau verbunden. Die Kinder werden gebeten, zu erraten, was die hierbei auftretenden Geräusche bedeuten." Mitraten, lachen, den Klamauk des Philosophen feiern – das alles kann man auch heute noch, 90 Jahre nach der Erstsendung und 130 Jahre nach Benjamins Geburt.